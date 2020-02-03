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سعيد العويران لـ"سبق": تأخر حفل الاعتزال فاتجهت لبيع السمك و"الأستاكوزا"

قال إنه يحب مهنة البحارة وسعى لمزاولتها بين حين وآخر

قال الدولي السابق سعيد العويران إنه لازال يثق كثيراً بمن وعده بحفل اعتزال كرة القدم، لكنه في الفترة الأخيرة فكر جدياً الاتجاه للعمل الحر وتحديداً التجارة.

وقال العويران لـ " سبق ": العمل الحر بركة من الله وأنا خضت تجربة بيع السمك، وخاصة نوع " الزبيدي " إلى جانب " الأستاكوزا " وكانت تجربة ناجحة.

وعن مقطع الفيديو الذي انتشر له أخيراً وهو يقوم ببيع السمك بصوت عال من على ظهر السيارة، قال العويران :" أعتقد أن كلامي واضح في المقطع فأنا أحب مهنة البحارة والسمك الناجل والاستاكوزا قريبان للقلب، لذا فإن مهنة بيع السمك تستحق الاهتمام حتى يأتي الله بفرج ويقام حفل الاعتزال".

سعيد العويران حفل الاعتزال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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سعيد العويران لـ"سبق": تأخر حفل الاعتزال فاتجهت لبيع السمك و"الأستاكوزا"
سبق

قال الدولي السابق سعيد العويران إنه لازال يثق كثيراً بمن وعده بحفل اعتزال كرة القدم، لكنه في الفترة الأخيرة فكر جدياً الاتجاه للعمل الحر وتحديداً التجارة.

وقال العويران لـ " سبق ": العمل الحر بركة من الله وأنا خضت تجربة بيع السمك، وخاصة نوع " الزبيدي " إلى جانب " الأستاكوزا " وكانت تجربة ناجحة.

وعن مقطع الفيديو الذي انتشر له أخيراً وهو يقوم ببيع السمك بصوت عال من على ظهر السيارة، قال العويران :" أعتقد أن كلامي واضح في المقطع فأنا أحب مهنة البحارة والسمك الناجل والاستاكوزا قريبان للقلب، لذا فإن مهنة بيع السمك تستحق الاهتمام حتى يأتي الله بفرج ويقام حفل الاعتزال".

03 فبراير 2020 - 9 جمادى الآخر 1441
09:37 PM

سعيد العويران لـ"سبق": تأخر حفل الاعتزال فاتجهت لبيع السمك و"الأستاكوزا"

قال إنه يحب مهنة البحارة وسعى لمزاولتها بين حين وآخر

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أحمد سرور - الرياض
6
4,099

قال الدولي السابق سعيد العويران إنه لازال يثق كثيراً بمن وعده بحفل اعتزال كرة القدم، لكنه في الفترة الأخيرة فكر جدياً الاتجاه للعمل الحر وتحديداً التجارة.

وقال العويران لـ " سبق ": العمل الحر بركة من الله وأنا خضت تجربة بيع السمك، وخاصة نوع " الزبيدي " إلى جانب " الأستاكوزا " وكانت تجربة ناجحة.

وعن مقطع الفيديو الذي انتشر له أخيراً وهو يقوم ببيع السمك بصوت عال من على ظهر السيارة، قال العويران :" أعتقد أن كلامي واضح في المقطع فأنا أحب مهنة البحارة والسمك الناجل والاستاكوزا قريبان للقلب، لذا فإن مهنة بيع السمك تستحق الاهتمام حتى يأتي الله بفرج ويقام حفل الاعتزال".

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