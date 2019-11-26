السعودية توافق على تمويل مشروعات صحية وتعليمية بالسودان بقيمة 487.5 مليون ريال

"البدوي" أشاد بجهود المملكة لتعزيز التعاون الاقتصادي متوقعًا فرصًا أكبر بالمرحلة المقبلة

تسلَّم وزير المالية السوداني، الدكتور إبراهيم البدوي، رسالة خطية، تنص على موافقة مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية على تخصيص قرضين لتمويل مشروعات في قطاعَي الصحة والتعليم في السودان، بقيمة 487.5 مليون ريال سعودي بواقع 243.75 مليون لكل قطاع.

وتفصيلاً، أوضح وزير المالية السوداني عقب استقباله في مكتبه بالوزارة أمس الاثنين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر أن التمويل يأتي في مرحلة مفصلية لتطوير الاقتصاد، فضلاً عن أهمية توقيته المتزامن مع إعداد موازنة العام 2020م التي يتم خلالها تخصيص زيادات معتبرة للموارد المرصودة لقطاعَي التعليم والصحة لتعظيم الأهداف الأممية للتنمية المستدامة المتعلقة بمجالَيْهما.

وثمَّن الوزير السوداني جهود السعودية في تعزيز التعاون الاقتصادي مع السودان، وتوقع زيادة فرص التعاون؛ لتشمل أكبر عدد من المشروعات في المرحلة المقبلة.

وأشار "البدوي" إلى السعي لتضمين مشروعات كبرى في موازنة 2020م، من بينها خط سكة حديد موازٍ، يربط بين الخرطوم وبورتسودان، وتطويره مستقبلاً؛ ليربط بين مواقع الإنتاج وموانئ الصادر، بما يسهم في استغلال ميناء بورتسودان كميناء إقليمي لتشبيك الاقتصاد الوطني مع دول الجوار.

ومن جانبه، أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر حرص السعودية على دعم السودان وحكومته، مشيرًا إلى إسهام الصندوق في تمويل العديد من المشروعات، من بينها السدود والطرق والصحة والتعليم.

وأشاد "جعفر" بمستوى العلاقات الراسخة والتاريخ المشترك الذي يربط بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا حرص السعودية على دعم جهود التنمية في السودان، وزيادة التنسيق المشترك في شتى المجالات، والتعاون لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين.

وكشف السفير جعفر عن عزم القطاع الخاص السعودي على زيادة استثماراته في السودان، وتعزيز علاقات الروابط الأخوية المميزة والتاريخ المشترك بين البلدَيْن.