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"الفيصل" يوجّه بتطوير مركز الضبط الأمني بالشميسي على طريق جدة

بـ16 مساراً ويهدف إلى تيسير القادمين من وإلى مكة وتقليص فترة الانتظار

أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة أنه إنفاذاً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس الهيئة الأمير خالد الفيصل، ومتابعة نائب أمير المنطقة نائب رئيس مجلس الهيئة الأمير بدر بن سلطان بتطوير مركز الضبط الأمني بالشميسي على طريق جدة مكة السريع وتوفير كل التجهيزات اللازمة له وتشغيله والاستفادة منه قبل شهر رمضان المقبل، فقد بلغت نسبة الإنجاز في المشروع الذي انطلق العمل فيه قبل نحو أسبوعين أكثر من 15%.

ويهدف المشروع إلى تحسين المشهد البصري لنقاط الفرز، وانعكاسه على الانطباع الأول للحجاج والمعتمرين، بالإضافة إلى التيسير على القادمين لمكة المكرمة خلال موسم الحج والعمرة، وذلك بتقليص فترة انتظار القاصدين في أوقات الذروة، وخدمة لأهالي وزوار مكة المكرمة.

وتشمل الأعمال إلى زيادة عدد المسارات المخصصة لحركة المركبات، وتوفير التقنيات الحديثة في التفتيش والفرز، مما يسهم في تقليل الوقت والجهد وزيادة الكفاءة، كما يحوي عدداً من المرافق الخدمية للجهات الحكومية ذات العلاقة.

وذكر المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، المهندس جلال بن عبدالجليل كعكي، أن الهيئة تسعى إلى تنفيذ عدد من المشاريع التطويرية والتنموية، حيث سبق أن تم تنفيذ مشروع تطوير مركز الضبط الأمني بالنوارية، والذي يخدم القادمين من الحجاج والمعتمرين لمكة المكرمة من جهتها الشمالية، وهو ما أسهم في تحقيق أهداف هذا المشروع التطويري من خلال تسهيل إنهاء إجراءات الفرز وتقليل مدة الانتظار، كما أن المرافق الخدمية ساهمت في توفير متطلبات قاصدي مكة المكرمة والقائمين على تشغيل المركز.

يُذكر أن المرافق الخدمية الموجودة في مركز الضبط الأمني بالشميسي تتمثل في مكاتب إدارية، ومسجد، ومركزا للدفاع المدني، وآخر للهلال الأحمر، ومبنى للجهات الحكومية، وخاصة الأمن العام ممثلاً في أمن الطرق، ومسارات للمركبات، حيث تم زيادة عددها لتصبح 16 مساراً.

أمير مكة المكرمة مركز الضبط الأمني بالشميسي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الفيصل" يوجّه بتطوير مركز الضبط الأمني بالشميسي على طريق جدة
سبق

أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة أنه إنفاذاً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس الهيئة الأمير خالد الفيصل، ومتابعة نائب أمير المنطقة نائب رئيس مجلس الهيئة الأمير بدر بن سلطان بتطوير مركز الضبط الأمني بالشميسي على طريق جدة مكة السريع وتوفير كل التجهيزات اللازمة له وتشغيله والاستفادة منه قبل شهر رمضان المقبل، فقد بلغت نسبة الإنجاز في المشروع الذي انطلق العمل فيه قبل نحو أسبوعين أكثر من 15%.

ويهدف المشروع إلى تحسين المشهد البصري لنقاط الفرز، وانعكاسه على الانطباع الأول للحجاج والمعتمرين، بالإضافة إلى التيسير على القادمين لمكة المكرمة خلال موسم الحج والعمرة، وذلك بتقليص فترة انتظار القاصدين في أوقات الذروة، وخدمة لأهالي وزوار مكة المكرمة.

وتشمل الأعمال إلى زيادة عدد المسارات المخصصة لحركة المركبات، وتوفير التقنيات الحديثة في التفتيش والفرز، مما يسهم في تقليل الوقت والجهد وزيادة الكفاءة، كما يحوي عدداً من المرافق الخدمية للجهات الحكومية ذات العلاقة.

وذكر المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، المهندس جلال بن عبدالجليل كعكي، أن الهيئة تسعى إلى تنفيذ عدد من المشاريع التطويرية والتنموية، حيث سبق أن تم تنفيذ مشروع تطوير مركز الضبط الأمني بالنوارية، والذي يخدم القادمين من الحجاج والمعتمرين لمكة المكرمة من جهتها الشمالية، وهو ما أسهم في تحقيق أهداف هذا المشروع التطويري من خلال تسهيل إنهاء إجراءات الفرز وتقليل مدة الانتظار، كما أن المرافق الخدمية ساهمت في توفير متطلبات قاصدي مكة المكرمة والقائمين على تشغيل المركز.

يُذكر أن المرافق الخدمية الموجودة في مركز الضبط الأمني بالشميسي تتمثل في مكاتب إدارية، ومسجد، ومركزا للدفاع المدني، وآخر للهلال الأحمر، ومبنى للجهات الحكومية، وخاصة الأمن العام ممثلاً في أمن الطرق، ومسارات للمركبات، حيث تم زيادة عددها لتصبح 16 مساراً.

15 يناير 2020 - 20 جمادى الأول 1441
05:51 PM

"الفيصل" يوجّه بتطوير مركز الضبط الأمني بالشميسي على طريق جدة

بـ16 مساراً ويهدف إلى تيسير القادمين من وإلى مكة وتقليص فترة الانتظار

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة أنه إنفاذاً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس الهيئة الأمير خالد الفيصل، ومتابعة نائب أمير المنطقة نائب رئيس مجلس الهيئة الأمير بدر بن سلطان بتطوير مركز الضبط الأمني بالشميسي على طريق جدة مكة السريع وتوفير كل التجهيزات اللازمة له وتشغيله والاستفادة منه قبل شهر رمضان المقبل، فقد بلغت نسبة الإنجاز في المشروع الذي انطلق العمل فيه قبل نحو أسبوعين أكثر من 15%.

ويهدف المشروع إلى تحسين المشهد البصري لنقاط الفرز، وانعكاسه على الانطباع الأول للحجاج والمعتمرين، بالإضافة إلى التيسير على القادمين لمكة المكرمة خلال موسم الحج والعمرة، وذلك بتقليص فترة انتظار القاصدين في أوقات الذروة، وخدمة لأهالي وزوار مكة المكرمة.

وتشمل الأعمال إلى زيادة عدد المسارات المخصصة لحركة المركبات، وتوفير التقنيات الحديثة في التفتيش والفرز، مما يسهم في تقليل الوقت والجهد وزيادة الكفاءة، كما يحوي عدداً من المرافق الخدمية للجهات الحكومية ذات العلاقة.

وذكر المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، المهندس جلال بن عبدالجليل كعكي، أن الهيئة تسعى إلى تنفيذ عدد من المشاريع التطويرية والتنموية، حيث سبق أن تم تنفيذ مشروع تطوير مركز الضبط الأمني بالنوارية، والذي يخدم القادمين من الحجاج والمعتمرين لمكة المكرمة من جهتها الشمالية، وهو ما أسهم في تحقيق أهداف هذا المشروع التطويري من خلال تسهيل إنهاء إجراءات الفرز وتقليل مدة الانتظار، كما أن المرافق الخدمية ساهمت في توفير متطلبات قاصدي مكة المكرمة والقائمين على تشغيل المركز.

يُذكر أن المرافق الخدمية الموجودة في مركز الضبط الأمني بالشميسي تتمثل في مكاتب إدارية، ومسجد، ومركزا للدفاع المدني، وآخر للهلال الأحمر، ومبنى للجهات الحكومية، وخاصة الأمن العام ممثلاً في أمن الطرق، ومسارات للمركبات، حيث تم زيادة عددها لتصبح 16 مساراً.

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