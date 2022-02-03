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شاهد من بئر هداج.. انطلاقة ثالث جولات "طواف السعودية" والمشاركة عالمية

سباق على مسافة 831 كلم يستمر حتى السبت المقبل ضمن برنامج جودة الحياة

تصوير : يحيى المازن

انطلقت، اليوم، الجولة الثالثة من سباق "طواف السعودية 2022"، والتي تبدأ من أمام بئر هداج بتيماء؛ حيث يقام السباق في المملكة للمرة الثانية، وتنظمه وزارة الرياضة، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للدراجات، وتحت مظلة الاتحاد الدولي UCI.

ويأتي سباق "طواف السعودية 2022"، ضمن برنامج جودة الحياة، حيث يستمر حتى السبت المقبل، بمشاركة 15 فريقًا عالميًّا، وبمسافة تصل إلى 831.3 كيلومتر.

يُذكر أن بئر "هداج" في محافظة تيماء يعد أحد أشهر الآبار الطبيعية التي عرفها الإنسان القديم في شبه الجزيرة العربية، ويعود تاريخ إنشائه إلى منتصف القرن السادس من الألف الأول قبل الميلاد، ودارت حوله العديد من القصص والأحداث التي تعاقب على روايتها كل من زار مدينة تيماء على مر التاريخ.

ويصل محيط فوهة هذا البئر إلى 65 مترًا، وعمقه يتراوح بين 11 إلى 12 مترًا، وبني من الحجارة المصقولة، وتحيط به أشجار النخيل من الجهات الأربعة، ويستفيد منه الناس في سقي مزارعهم في الماضي، وفي سقي 100 رأس من الإبل في وقت واحد، بينما تُنقل المياه من داخله بواسطة 31 قناة حجرية.

طواف السعودية 2022 تيماء وزارة الرياضة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد من بئر هداج.. انطلاقة ثالث جولات "طواف السعودية" والمشاركة عالمية
سبق

تصوير : يحيى المازن

انطلقت، اليوم، الجولة الثالثة من سباق "طواف السعودية 2022"، والتي تبدأ من أمام بئر هداج بتيماء؛ حيث يقام السباق في المملكة للمرة الثانية، وتنظمه وزارة الرياضة، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للدراجات، وتحت مظلة الاتحاد الدولي UCI.

ويأتي سباق "طواف السعودية 2022"، ضمن برنامج جودة الحياة، حيث يستمر حتى السبت المقبل، بمشاركة 15 فريقًا عالميًّا، وبمسافة تصل إلى 831.3 كيلومتر.

يُذكر أن بئر "هداج" في محافظة تيماء يعد أحد أشهر الآبار الطبيعية التي عرفها الإنسان القديم في شبه الجزيرة العربية، ويعود تاريخ إنشائه إلى منتصف القرن السادس من الألف الأول قبل الميلاد، ودارت حوله العديد من القصص والأحداث التي تعاقب على روايتها كل من زار مدينة تيماء على مر التاريخ.

ويصل محيط فوهة هذا البئر إلى 65 مترًا، وعمقه يتراوح بين 11 إلى 12 مترًا، وبني من الحجارة المصقولة، وتحيط به أشجار النخيل من الجهات الأربعة، ويستفيد منه الناس في سقي مزارعهم في الماضي، وفي سقي 100 رأس من الإبل في وقت واحد، بينما تُنقل المياه من داخله بواسطة 31 قناة حجرية.

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443
01:06 PM

شاهد من بئر هداج.. انطلاقة ثالث جولات "طواف السعودية" والمشاركة عالمية

سباق على مسافة 831 كلم يستمر حتى السبت المقبل ضمن برنامج جودة الحياة

A A A
بدر الجبل - تيماء
0
1,172

تصوير : يحيى المازن

انطلقت، اليوم، الجولة الثالثة من سباق "طواف السعودية 2022"، والتي تبدأ من أمام بئر هداج بتيماء؛ حيث يقام السباق في المملكة للمرة الثانية، وتنظمه وزارة الرياضة، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للدراجات، وتحت مظلة الاتحاد الدولي UCI.

ويأتي سباق "طواف السعودية 2022"، ضمن برنامج جودة الحياة، حيث يستمر حتى السبت المقبل، بمشاركة 15 فريقًا عالميًّا، وبمسافة تصل إلى 831.3 كيلومتر.

يُذكر أن بئر "هداج" في محافظة تيماء يعد أحد أشهر الآبار الطبيعية التي عرفها الإنسان القديم في شبه الجزيرة العربية، ويعود تاريخ إنشائه إلى منتصف القرن السادس من الألف الأول قبل الميلاد، ودارت حوله العديد من القصص والأحداث التي تعاقب على روايتها كل من زار مدينة تيماء على مر التاريخ.

ويصل محيط فوهة هذا البئر إلى 65 مترًا، وعمقه يتراوح بين 11 إلى 12 مترًا، وبني من الحجارة المصقولة، وتحيط به أشجار النخيل من الجهات الأربعة، ويستفيد منه الناس في سقي مزارعهم في الماضي، وفي سقي 100 رأس من الإبل في وقت واحد، بينما تُنقل المياه من داخله بواسطة 31 قناة حجرية.

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