النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"صحة عسير" توقع اتفاقية تفاهم مع فرع "الموارد البشرية" بالمنطقة

تهدف إلى تطوير الشراكة بين الجهتين وتعزيز التنسيق الأفقي الفعّال

وقعت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعسير مذكرة تفاهم وتعاون.

وتفصيلاً، جاء ذلك بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري ومدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعسير هادي بن عايض الشهراني، تهدف إلى تطوير الشراكة بين الجهتين وتعزيز التنسيق الأفقي الفعّال، وذلك في مقر فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعسير.

وشملت المذكرة عدة بنود كان من أبرزها الشراكة على تعزيز التعاون بين الطرفين في تسهيل مشاركة الفرق الصحية التطوعية داخل فروع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وشملت مذكرة التفاهم التعاون في تسهيل مشاركة الفرق الصحية التطوعية داخل فروع وزارة الموارد البشرية ومشاركة منسوبيها في إنجاح الفعاليات والأيام العالمية التي تقيمها صحة المنطقة، وتحفيز المتطوعين الصحيين، إضافةً إلى نشر ثقافة العمل التطوعي والمسؤولية الاجتماعية، ودعم البرامج الصحية والمبادرات الاجتماعية والتوعوية والتثقيفية، وتبادل الاستفادة من المباني والمرافق العامة والمسارح والصالات الرياضية والملاعب وقاعة الاجتماعات والقاعات التدريبية والمعامل والورش التدريبية بين الطرفين، والتعاون في مجال الأنشطة والبرامج اللامنهجية والفعاليات التي ينفذها الطرفان .

صحة عسير وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"صحة عسير" توقع اتفاقية تفاهم مع فرع "الموارد البشرية" بالمنطقة
سبق

وقعت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعسير مذكرة تفاهم وتعاون.

وتفصيلاً، جاء ذلك بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري ومدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعسير هادي بن عايض الشهراني، تهدف إلى تطوير الشراكة بين الجهتين وتعزيز التنسيق الأفقي الفعّال، وذلك في مقر فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعسير.

وشملت المذكرة عدة بنود كان من أبرزها الشراكة على تعزيز التعاون بين الطرفين في تسهيل مشاركة الفرق الصحية التطوعية داخل فروع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وشملت مذكرة التفاهم التعاون في تسهيل مشاركة الفرق الصحية التطوعية داخل فروع وزارة الموارد البشرية ومشاركة منسوبيها في إنجاح الفعاليات والأيام العالمية التي تقيمها صحة المنطقة، وتحفيز المتطوعين الصحيين، إضافةً إلى نشر ثقافة العمل التطوعي والمسؤولية الاجتماعية، ودعم البرامج الصحية والمبادرات الاجتماعية والتوعوية والتثقيفية، وتبادل الاستفادة من المباني والمرافق العامة والمسارح والصالات الرياضية والملاعب وقاعة الاجتماعات والقاعات التدريبية والمعامل والورش التدريبية بين الطرفين، والتعاون في مجال الأنشطة والبرامج اللامنهجية والفعاليات التي ينفذها الطرفان .

16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443
11:15 PM

"صحة عسير" توقع اتفاقية تفاهم مع فرع "الموارد البشرية" بالمنطقة

تهدف إلى تطوير الشراكة بين الجهتين وتعزيز التنسيق الأفقي الفعّال

A A A
بندر آل عوض - عسير
0
92

وقعت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعسير مذكرة تفاهم وتعاون.

وتفصيلاً، جاء ذلك بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري ومدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعسير هادي بن عايض الشهراني، تهدف إلى تطوير الشراكة بين الجهتين وتعزيز التنسيق الأفقي الفعّال، وذلك في مقر فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعسير.

وشملت المذكرة عدة بنود كان من أبرزها الشراكة على تعزيز التعاون بين الطرفين في تسهيل مشاركة الفرق الصحية التطوعية داخل فروع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وشملت مذكرة التفاهم التعاون في تسهيل مشاركة الفرق الصحية التطوعية داخل فروع وزارة الموارد البشرية ومشاركة منسوبيها في إنجاح الفعاليات والأيام العالمية التي تقيمها صحة المنطقة، وتحفيز المتطوعين الصحيين، إضافةً إلى نشر ثقافة العمل التطوعي والمسؤولية الاجتماعية، ودعم البرامج الصحية والمبادرات الاجتماعية والتوعوية والتثقيفية، وتبادل الاستفادة من المباني والمرافق العامة والمسارح والصالات الرياضية والملاعب وقاعة الاجتماعات والقاعات التدريبية والمعامل والورش التدريبية بين الطرفين، والتعاون في مجال الأنشطة والبرامج اللامنهجية والفعاليات التي ينفذها الطرفان .

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,720
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,662
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,856
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,064

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي
وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري
"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة
التطوُّع الممنوع

التطوُّع الممنوع

عبدالغني الشيخ
الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

صالح مطر الغامدي
هل أنتِ مؤدلجة؟

هل أنتِ مؤدلجة؟

مها الجبر
مصدر مسؤول

مصدر مسؤول

بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة