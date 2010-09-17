وقعت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعسير مذكرة تفاهم وتعاون. وتفصيلاً، جاء ذلك بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري ومدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعسير هادي بن عايض الشهراني، تهدف إلى تطوير الشراكة بين الجهتين وتعزيز التنسيق الأفقي الفعّال، وذلك في مقر فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعسير. وشملت المذكرة عدة بنود كان من أبرزها الشراكة على تعزيز التعاون بين الطرفين في تسهيل مشاركة الفرق الصحية التطوعية داخل فروع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وشملت مذكرة التفاهم التعاون في تسهيل مشاركة الفرق الصحية التطوعية داخل فروع وزارة الموارد البشرية ومشاركة منسوبيها في إنجاح الفعاليات والأيام العالمية التي تقيمها صحة المنطقة، وتحفيز المتطوعين الصحيين، إضافةً إلى نشر ثقافة العمل التطوعي والمسؤولية الاجتماعية، ودعم البرامج الصحية والمبادرات الاجتماعية والتوعوية والتثقيفية، وتبادل الاستفادة من المباني والمرافق العامة والمسارح والصالات الرياضية والملاعب وقاعة الاجتماعات والقاعات التدريبية والمعامل والورش التدريبية بين الطرفين، والتعاون في مجال الأنشطة والبرامج اللامنهجية والفعاليات التي ينفذها الطرفان .

"صحة عسير" توقع اتفاقية تفاهم مع فرع "الموارد البشرية" بالمنطقة بندر آل عوض سبق 2021-09-16 وقعت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعسير مذكرة تفاهم وتعاون.



وتفصيلاً، جاء ذلك بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري ومدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعسير هادي بن عايض الشهراني، تهدف إلى تطوير الشراكة بين الجهتين وتعزيز التنسيق الأفقي الفعّال، وذلك في مقر فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعسير.



وشملت المذكرة عدة بنود كان من أبرزها الشراكة على تعزيز التعاون بين الطرفين في تسهيل مشاركة الفرق الصحية التطوعية داخل فروع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.



وشملت مذكرة التفاهم التعاون في تسهيل مشاركة الفرق الصحية التطوعية داخل فروع وزارة الموارد البشرية ومشاركة منسوبيها في إنجاح الفعاليات والأيام العالمية التي تقيمها صحة المنطقة، وتحفيز المتطوعين الصحيين، إضافةً إلى نشر ثقافة العمل التطوعي والمسؤولية الاجتماعية، ودعم البرامج الصحية والمبادرات الاجتماعية والتوعوية والتثقيفية، وتبادل الاستفادة من المباني والمرافق العامة والمسارح والصالات الرياضية والملاعب وقاعة الاجتماعات والقاعات التدريبية والمعامل والورش التدريبية بين الطرفين، والتعاون في مجال الأنشطة والبرامج اللامنهجية والفعاليات التي ينفذها الطرفان .

16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443 11:15 PM

"صحة عسير" توقع اتفاقية تفاهم مع فرع "الموارد البشرية" بالمنطقة تهدف إلى تطوير الشراكة بين الجهتين وتعزيز التنسيق الأفقي الفعّال





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وقعت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعسير مذكرة تفاهم وتعاون.



وتفصيلاً، جاء ذلك بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري ومدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعسير هادي بن عايض الشهراني، تهدف إلى تطوير الشراكة بين الجهتين وتعزيز التنسيق الأفقي الفعّال، وذلك في مقر فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعسير.



وشملت المذكرة عدة بنود كان من أبرزها الشراكة على تعزيز التعاون بين الطرفين في تسهيل مشاركة الفرق الصحية التطوعية داخل فروع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.



وشملت مذكرة التفاهم التعاون في تسهيل مشاركة الفرق الصحية التطوعية داخل فروع وزارة الموارد البشرية ومشاركة منسوبيها في إنجاح الفعاليات والأيام العالمية التي تقيمها صحة المنطقة، وتحفيز المتطوعين الصحيين، إضافةً إلى نشر ثقافة العمل التطوعي والمسؤولية الاجتماعية، ودعم البرامج الصحية والمبادرات الاجتماعية والتوعوية والتثقيفية، وتبادل الاستفادة من المباني والمرافق العامة والمسارح والصالات الرياضية والملاعب وقاعة الاجتماعات والقاعات التدريبية والمعامل والورش التدريبية بين الطرفين، والتعاون في مجال الأنشطة والبرامج اللامنهجية والفعاليات التي ينفذها الطرفان .