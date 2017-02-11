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أمير الرياض يفتتح معرض "تراثنا حبنا" للفنون التشكيلية

يستهدف دعم الفن السعودي وتعزيز الهوية الوطنية والثقافية

افتتح الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم معرض "تراثنا حبنا" للفنون التشكيلية في نسخته السادسة بتنظيم وتنسيق من مؤسسة الفن النقي وبالتعاون مع دارة الملك عبدالعزيز.

وأشار أمير الرياض في تصريح صحفي إلى التطور الملحوظ في مسيرة المعرض، منوهًا بالاستفادة من هذه الفنون التي يقوم عليها شباب الوطن، وتجسيدها في الشوارع والميادين في بلادنا لأعمالها المتفردة والاحترافية، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح .

من جانب آخر أوضحت سمو الأميرة أضواء بنت يزيد رئيس مجلس إدارة الفن النقي أن مبادرة "تراثنا حبنا" سنة 2020 تهدف إلى دعم الفن التشكيلي السعودي وتعزيز الهوية الوطنية والثقافية واكتشاف الماضي والتراث الأصيل مع إظهاره برؤية معاصرة.

وبيّنت أن المبادرة تعمل على تمكين جيل المستقبل وتزويده بالأدوات اللازمة التي تُسهم في بناء مجتمع تنموي مبدع متطور، حيث حرصت إدارة الفن النقي على استقطاب جميع فئات المجتمع .

يُذكر أن المعرض يضم 26 فنانًا وفنانة من مختلف مناطق المملكة، ويعرض خلاله أعمالاً فنية تشكيلية معاصرة مستوحاة من التراث السعودي بتقنيات مختلفة.

الرياض أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر معرض تراثنا حبنا للفنون التشكيلية مؤسسة الفن النقي دارة الملك عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الرياض يفتتح معرض "تراثنا حبنا" للفنون التشكيلية
سبق

افتتح الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم معرض "تراثنا حبنا" للفنون التشكيلية في نسخته السادسة بتنظيم وتنسيق من مؤسسة الفن النقي وبالتعاون مع دارة الملك عبدالعزيز.

وأشار أمير الرياض في تصريح صحفي إلى التطور الملحوظ في مسيرة المعرض، منوهًا بالاستفادة من هذه الفنون التي يقوم عليها شباب الوطن، وتجسيدها في الشوارع والميادين في بلادنا لأعمالها المتفردة والاحترافية، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح .

من جانب آخر أوضحت سمو الأميرة أضواء بنت يزيد رئيس مجلس إدارة الفن النقي أن مبادرة "تراثنا حبنا" سنة 2020 تهدف إلى دعم الفن التشكيلي السعودي وتعزيز الهوية الوطنية والثقافية واكتشاف الماضي والتراث الأصيل مع إظهاره برؤية معاصرة.

وبيّنت أن المبادرة تعمل على تمكين جيل المستقبل وتزويده بالأدوات اللازمة التي تُسهم في بناء مجتمع تنموي مبدع متطور، حيث حرصت إدارة الفن النقي على استقطاب جميع فئات المجتمع .

يُذكر أن المعرض يضم 26 فنانًا وفنانة من مختلف مناطق المملكة، ويعرض خلاله أعمالاً فنية تشكيلية معاصرة مستوحاة من التراث السعودي بتقنيات مختلفة.

11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
12:53 AM

أمير الرياض يفتتح معرض "تراثنا حبنا" للفنون التشكيلية

يستهدف دعم الفن السعودي وتعزيز الهوية الوطنية والثقافية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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افتتح الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم معرض "تراثنا حبنا" للفنون التشكيلية في نسخته السادسة بتنظيم وتنسيق من مؤسسة الفن النقي وبالتعاون مع دارة الملك عبدالعزيز.

وأشار أمير الرياض في تصريح صحفي إلى التطور الملحوظ في مسيرة المعرض، منوهًا بالاستفادة من هذه الفنون التي يقوم عليها شباب الوطن، وتجسيدها في الشوارع والميادين في بلادنا لأعمالها المتفردة والاحترافية، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح .

من جانب آخر أوضحت سمو الأميرة أضواء بنت يزيد رئيس مجلس إدارة الفن النقي أن مبادرة "تراثنا حبنا" سنة 2020 تهدف إلى دعم الفن التشكيلي السعودي وتعزيز الهوية الوطنية والثقافية واكتشاف الماضي والتراث الأصيل مع إظهاره برؤية معاصرة.

وبيّنت أن المبادرة تعمل على تمكين جيل المستقبل وتزويده بالأدوات اللازمة التي تُسهم في بناء مجتمع تنموي مبدع متطور، حيث حرصت إدارة الفن النقي على استقطاب جميع فئات المجتمع .

يُذكر أن المعرض يضم 26 فنانًا وفنانة من مختلف مناطق المملكة، ويعرض خلاله أعمالاً فنية تشكيلية معاصرة مستوحاة من التراث السعودي بتقنيات مختلفة.

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