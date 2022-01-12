قصة صورة خطفت جائزة الأفضل لعام 2021 بمسابقة اتحاد وكالات الأنباء العربية

الشريف لـ"سبق": تم تصويرها بتقنية "الرسم بالضوء" في محافظة الوجه

كشف المصور محمد الشريف قصة الصورة التي فازت بجائزة أفضل صورة لعام 2021م في مسابقة اتحاد وكالات الأنباء العربية لأحسن تقرير وأحسن صورة.

وأوضح الشريف لـ"سبق" أن الصورة الفائزة قد تم تصويرها بتقنية "الرسم بالضوء"، مشيرًا إلى أن الصورة يتم التقاطها عن طريق اختيار سرعة غالق لا تقل عن عشر ثوان؛ لكي تستطيع الكاميرا تسجيل حركة خطوط الضوء المرسومة بإضاءات الكشاف.

وأوضح الشريف أنه خلال التقاط الصورة الفائزة تم استخدام أجنحة ضوئية لطائرة الدرون لإظهار "مجرة درب التبانة".

وحول مكان التقاطها كشف الشريف أن ذلك تم في منطقة وادي أبو العجاج شرق محافظة الوجه، مؤكدًا أنها منطقة تتميز دائمًا بمشاهدة المجرة، ومشيرًا إلى أن الصورة استغرق التقاطها أربع ساعات.

جدير بالذكر أن اختيار المشاركات الفائزة يتم عن طريق لجنة التحكيم، ممثلة بهيئة الأمانة العامة المؤلفة من سبع وكالات أنباء، تُنتخب من قِبل الجمعية العمومية، مرورًا بترشيح أحد المتخصصين في تقييم الصور، والاطلاع عليها، وإبداء ملاحظاته قبل إرسالها "للاتحاد"، الذي يوزعها بدوره على أعضاء الهيئة وفق الشروط والمواصفات الموضوعة لأحسن تقرير وأحسن صورة.

وكانت جائزة أحسن صورة وأحسن تقرير قد حُجبت في بعض الأعوام لعدد من الأسباب، منها عدم تقديم وكالات الأنباء الصورة أو التقرير الذي يمكن أن ينال الجائزة، وعدم ورود صور تتوافر فيها النواحي الإبداعية والفنية.