النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الطيران المدني" ينسّق مع الجانب البلغاري لتنشيط حركة النقل الجوي بين البلدين

خلال لقاء "المنصوري" بنائبة رئيس مجلس الوزراء للاقتصاد والسياسة السكانية هناك

التقى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي بن أحمد المنصوري اليوم، نائبة رئيس مجلس الوزراء البلغاري للاقتصاد والسياسة السكانية وزيرة السياحة ماريانا نيكولوفا، بحضور عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد، وذلك في مقر الهيئة بالرياض.

وجرى خلال اللقاء، بحث ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال النقل الجوي والتنمية الاقتصادية بين المملكة وبلغاريا، ويأتي أبرزها التنسيق المستمر لتنشيط حركة النقل الجوي بين البلدين، ورفع مستوى العمل المشترك في مجال الاستثمار، ووضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية المزمع توقيعها مستقبلاً بشأن الخدمات الجوية بين المملكة وجمهورية بلغاريا، إضافة إلى استعراض فرص الاستثمارية في مجال المطارات والمناطق اللوجستية في البلدين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الطيران المدني" ينسّق مع الجانب البلغاري لتنشيط حركة النقل الجوي بين البلدين
سبق

التقى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي بن أحمد المنصوري اليوم، نائبة رئيس مجلس الوزراء البلغاري للاقتصاد والسياسة السكانية وزيرة السياحة ماريانا نيكولوفا، بحضور عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد، وذلك في مقر الهيئة بالرياض.

وجرى خلال اللقاء، بحث ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال النقل الجوي والتنمية الاقتصادية بين المملكة وبلغاريا، ويأتي أبرزها التنسيق المستمر لتنشيط حركة النقل الجوي بين البلدين، ورفع مستوى العمل المشترك في مجال الاستثمار، ووضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية المزمع توقيعها مستقبلاً بشأن الخدمات الجوية بين المملكة وجمهورية بلغاريا، إضافة إلى استعراض فرص الاستثمارية في مجال المطارات والمناطق اللوجستية في البلدين.

27 يناير 2021 - 14 جمادى الآخر 1442
06:00 PM

"الطيران المدني" ينسّق مع الجانب البلغاري لتنشيط حركة النقل الجوي بين البلدين

خلال لقاء "المنصوري" بنائبة رئيس مجلس الوزراء للاقتصاد والسياسة السكانية هناك

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
547

التقى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي بن أحمد المنصوري اليوم، نائبة رئيس مجلس الوزراء البلغاري للاقتصاد والسياسة السكانية وزيرة السياحة ماريانا نيكولوفا، بحضور عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد، وذلك في مقر الهيئة بالرياض.

وجرى خلال اللقاء، بحث ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال النقل الجوي والتنمية الاقتصادية بين المملكة وبلغاريا، ويأتي أبرزها التنسيق المستمر لتنشيط حركة النقل الجوي بين البلدين، ورفع مستوى العمل المشترك في مجال الاستثمار، ووضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية المزمع توقيعها مستقبلاً بشأن الخدمات الجوية بين المملكة وجمهورية بلغاريا، إضافة إلى استعراض فرص الاستثمارية في مجال المطارات والمناطق اللوجستية في البلدين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,615
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,177
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,107
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,007

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

يومان راحة براتب بالخاص!!

يومان راحة براتب بالخاص!!

عبدالغني الشيخ
جاهزون!!

جاهزون!!

عبدالله بن خميس العمري
لا.. يا معالي الوزير

لا.. يا معالي الوزير

ماجد البريكان
المملكة.. وصناعة المستقبل

المملكة.. وصناعة المستقبل

غسان محمد عسيلان
بنات السعودية غير

بنات السعودية غير

حسن آل عمير
ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

علي آل شرمة
التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

مها الجبر
احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

عبدالمحسن الحارثي
عاقِبوا المستهترين بكورونا!

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

صالح مطر الغامدي
لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة