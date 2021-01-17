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هيئة الأمر بالمعروف بـ"الخرمة" تفعّل حملة "الخوارج شرار الخلق" بالمحافظة

عبر منصات التواصل واللوحات الإلكترونية والمعارض الذكية ووسائل النشر الحديثة

فعَّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الخرمة مناشطها الوقائية والتوعوية ضمن حملة (الخوارج شرار الخلق).

وجرى ذلك خلال زيارة فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، لهيئة الأمر بالمعروف بمحافظة الخرمة. حيث التقى خلال الزيارة محافظ الخرمة شاكر بن خالد بن لؤي وذلك لتفعيل حملة (الخوارج شرار الخلق) بالمحافظة، عبر منصات التواصل الاجتماعي واللوحات الإلكترونية والمعارض الذكية ووسائل النشر الحديثة.

يُذكر أن حملة (الخوارج شرار الخلق) أطلقها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند. ودشنها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

وتهدف إلى تحصين المجتمع من خطر فرق الخوارج وفكرهم المخالف للنهج الإسلامي الحنيف. وتعزيز وعي منسوبي الرئاسة العامة والمجتمع بخطرهم.

كما ألقى "العمري" بمحافظة الخرمة محاضرة تناول فيها فضل هذه البلاد المباركة وبذلها الغالي والنفيس في الحفاظ على أمن المواطنين واستقرارهم ودور المملكة العربية السعودية في محاربة الأفكار الضالة والهدامة وحرصها على تحقيق الأمن والأمان وحذر فضيلته من التحزب والانتماء إلى الجماعات وتبني أفكارهم.

وتحظى هذه البرامج بمتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وهي ضمن خطط الرئاسة العامة الوقائية المحققة لتطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهما الله.

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هيئة الأمر بالمعروف بـ"الخرمة" تفعّل حملة "الخوارج شرار الخلق" بالمحافظة
سبق

فعَّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الخرمة مناشطها الوقائية والتوعوية ضمن حملة (الخوارج شرار الخلق).

وجرى ذلك خلال زيارة فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، لهيئة الأمر بالمعروف بمحافظة الخرمة. حيث التقى خلال الزيارة محافظ الخرمة شاكر بن خالد بن لؤي وذلك لتفعيل حملة (الخوارج شرار الخلق) بالمحافظة، عبر منصات التواصل الاجتماعي واللوحات الإلكترونية والمعارض الذكية ووسائل النشر الحديثة.

يُذكر أن حملة (الخوارج شرار الخلق) أطلقها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند. ودشنها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

وتهدف إلى تحصين المجتمع من خطر فرق الخوارج وفكرهم المخالف للنهج الإسلامي الحنيف. وتعزيز وعي منسوبي الرئاسة العامة والمجتمع بخطرهم.

كما ألقى "العمري" بمحافظة الخرمة محاضرة تناول فيها فضل هذه البلاد المباركة وبذلها الغالي والنفيس في الحفاظ على أمن المواطنين واستقرارهم ودور المملكة العربية السعودية في محاربة الأفكار الضالة والهدامة وحرصها على تحقيق الأمن والأمان وحذر فضيلته من التحزب والانتماء إلى الجماعات وتبني أفكارهم.

وتحظى هذه البرامج بمتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وهي ضمن خطط الرئاسة العامة الوقائية المحققة لتطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهما الله.

17 يناير 2021 - 4 جمادى الآخر 1442
11:33 PM

هيئة الأمر بالمعروف بـ"الخرمة" تفعّل حملة "الخوارج شرار الخلق" بالمحافظة

عبر منصات التواصل واللوحات الإلكترونية والمعارض الذكية ووسائل النشر الحديثة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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فعَّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الخرمة مناشطها الوقائية والتوعوية ضمن حملة (الخوارج شرار الخلق).

وجرى ذلك خلال زيارة فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، لهيئة الأمر بالمعروف بمحافظة الخرمة. حيث التقى خلال الزيارة محافظ الخرمة شاكر بن خالد بن لؤي وذلك لتفعيل حملة (الخوارج شرار الخلق) بالمحافظة، عبر منصات التواصل الاجتماعي واللوحات الإلكترونية والمعارض الذكية ووسائل النشر الحديثة.

يُذكر أن حملة (الخوارج شرار الخلق) أطلقها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند. ودشنها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

وتهدف إلى تحصين المجتمع من خطر فرق الخوارج وفكرهم المخالف للنهج الإسلامي الحنيف. وتعزيز وعي منسوبي الرئاسة العامة والمجتمع بخطرهم.

كما ألقى "العمري" بمحافظة الخرمة محاضرة تناول فيها فضل هذه البلاد المباركة وبذلها الغالي والنفيس في الحفاظ على أمن المواطنين واستقرارهم ودور المملكة العربية السعودية في محاربة الأفكار الضالة والهدامة وحرصها على تحقيق الأمن والأمان وحذر فضيلته من التحزب والانتماء إلى الجماعات وتبني أفكارهم.

وتحظى هذه البرامج بمتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وهي ضمن خطط الرئاسة العامة الوقائية المحققة لتطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهما الله.

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