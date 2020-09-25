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"الصحة": تسجيل 472 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 843 خلال الـ24 ساعة الماضية

حائل تسجل 21 إصابة جديدة بـ"كورونا".. اليوم

8 حالات تعافٍ من الفيروس ترفع الإجمالي لـ5873

سجلت منطقة حائل اليوم الجمعة، ثلاث حالات وفاة جديدة متأثرة بفيروس كورونا المستجد، كما شهدت 21 حالة إيجابية جديدة؛ منها 16 حالة في مدينة حائل، وأربع حالات في محافظة موقق، وحالة واحدة في محافظة الشملي.

وسجلت المنطقة ثماني حالات تعافٍ جديدة؛ منها 7 حالات في مدينة حائل، وحالة واحدة في محافظة بقعاء.

وبحسب إنفوجرافيك، نشره عبدالعزيز عليان الطهيمي، فقد بلغت نسبة حالات التعافي 94.1%، وارتفعت نسبة الحالات النشطة إلى 4.8%، وارتفعت نسبة الوفيات إلى 1.12%.

وبيّن الإنفوجرافيك الرقم الإجمالي للحالات في منطقة حائل ومحافظاتها منذ بدء الجائحة، حيث بلغت 6244 حالة، منها 5873 حالة تعافٍ، و 301 حالة نشطة، و 70 حالة وفاة، كما بلغ عدد الحالات الحرجة 26 حالة تتلقى العلاج في مستشفيات المنطقة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حائل تسجل 21 إصابة جديدة بـ"كورونا".. اليوم
سبق

سجلت منطقة حائل اليوم الجمعة، ثلاث حالات وفاة جديدة متأثرة بفيروس كورونا المستجد، كما شهدت 21 حالة إيجابية جديدة؛ منها 16 حالة في مدينة حائل، وأربع حالات في محافظة موقق، وحالة واحدة في محافظة الشملي.

وسجلت المنطقة ثماني حالات تعافٍ جديدة؛ منها 7 حالات في مدينة حائل، وحالة واحدة في محافظة بقعاء.

وبحسب إنفوجرافيك، نشره عبدالعزيز عليان الطهيمي، فقد بلغت نسبة حالات التعافي 94.1%، وارتفعت نسبة الحالات النشطة إلى 4.8%، وارتفعت نسبة الوفيات إلى 1.12%.

وبيّن الإنفوجرافيك الرقم الإجمالي للحالات في منطقة حائل ومحافظاتها منذ بدء الجائحة، حيث بلغت 6244 حالة، منها 5873 حالة تعافٍ، و 301 حالة نشطة، و 70 حالة وفاة، كما بلغ عدد الحالات الحرجة 26 حالة تتلقى العلاج في مستشفيات المنطقة.

25 سبتمبر 2020 - 8 صفر 1442
04:27 PM

حائل تسجل 21 إصابة جديدة بـ"كورونا".. اليوم

8 حالات تعافٍ من الفيروس ترفع الإجمالي لـ5873

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منصور الشلاقي - حائل
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سجلت منطقة حائل اليوم الجمعة، ثلاث حالات وفاة جديدة متأثرة بفيروس كورونا المستجد، كما شهدت 21 حالة إيجابية جديدة؛ منها 16 حالة في مدينة حائل، وأربع حالات في محافظة موقق، وحالة واحدة في محافظة الشملي.

وسجلت المنطقة ثماني حالات تعافٍ جديدة؛ منها 7 حالات في مدينة حائل، وحالة واحدة في محافظة بقعاء.

وبحسب إنفوجرافيك، نشره عبدالعزيز عليان الطهيمي، فقد بلغت نسبة حالات التعافي 94.1%، وارتفعت نسبة الحالات النشطة إلى 4.8%، وارتفعت نسبة الوفيات إلى 1.12%.

وبيّن الإنفوجرافيك الرقم الإجمالي للحالات في منطقة حائل ومحافظاتها منذ بدء الجائحة، حيث بلغت 6244 حالة، منها 5873 حالة تعافٍ، و 301 حالة نشطة، و 70 حالة وفاة، كما بلغ عدد الحالات الحرجة 26 حالة تتلقى العلاج في مستشفيات المنطقة.

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