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"قرقاش": أزمة اليمن اختبار كبير والدبلوماسية السعودية الحكيمة نجحت فيه

ندد بالسياسات العدائية لتركيا وإيران مؤكدًا ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة

لفت الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إلى أن مسألة أمن واستقرار منطقتنا العربية هي أهم ما يشغلنا في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن الصراع وزعزعة الاستقرار في المنطقة يتطلبان تعاونًا دوليًّا فعالًا.

وقال قرقاش في كلمته أمام منتدى حوار المنامة الذي انطلقت أعماله السبت في العاصمة البحرينية: إن الإمارات تستنكر سياسة إيران التي يمارسها النظام منذ نحو 30 عامًا، وأن الدبلوماسية هي الحل بشأن إيران.

وتابع، بحسب موقع العين الإخباري الإماراتي: أن "أزمة اليمن هي أكبر اختبار لنا جميعًا"، مشيرًا إلى أن دبلوماسية السعودية الحكيمة نجحت في حل هذه الأزمة بشكل كبير.

وندد قرقاش بالسياسات العدائية التي تعتمدها تركيا وإيران، مؤكدًا ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لدعم وتعزيز استقرار المنطقة.

وانطلقت أعمال المنتدى، السبت، في مملكة البحرين للمرة الخامسة عشرة، بحضور عالي المستوى من وزراء وخبراء وأكاديميين وخبراء في السياسة والأمن، ومن العسكريين؛ للبحث وتبادل الآراء والأفكار والرؤى فيما يجري بالمنطقة والعالم من قضايا وأحداث مهمة، تشكل في مجملها تحديات خطيرة تهدد أمن واستقرار الدول كافة، وتعوق مسيرة تقدمها ونموها ومستقبل شعوبها.

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية إيران اليمن

الرئيسية/ أخبار العالم

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"قرقاش": أزمة اليمن اختبار كبير والدبلوماسية السعودية الحكيمة نجحت فيه
سبق

لفت الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إلى أن مسألة أمن واستقرار منطقتنا العربية هي أهم ما يشغلنا في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن الصراع وزعزعة الاستقرار في المنطقة يتطلبان تعاونًا دوليًّا فعالًا.

وقال قرقاش في كلمته أمام منتدى حوار المنامة الذي انطلقت أعماله السبت في العاصمة البحرينية: إن الإمارات تستنكر سياسة إيران التي يمارسها النظام منذ نحو 30 عامًا، وأن الدبلوماسية هي الحل بشأن إيران.

وتابع، بحسب موقع العين الإخباري الإماراتي: أن "أزمة اليمن هي أكبر اختبار لنا جميعًا"، مشيرًا إلى أن دبلوماسية السعودية الحكيمة نجحت في حل هذه الأزمة بشكل كبير.

وندد قرقاش بالسياسات العدائية التي تعتمدها تركيا وإيران، مؤكدًا ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لدعم وتعزيز استقرار المنطقة.

وانطلقت أعمال المنتدى، السبت، في مملكة البحرين للمرة الخامسة عشرة، بحضور عالي المستوى من وزراء وخبراء وأكاديميين وخبراء في السياسة والأمن، ومن العسكريين؛ للبحث وتبادل الآراء والأفكار والرؤى فيما يجري بالمنطقة والعالم من قضايا وأحداث مهمة، تشكل في مجملها تحديات خطيرة تهدد أمن واستقرار الدول كافة، وتعوق مسيرة تقدمها ونموها ومستقبل شعوبها.

23 نوفمبر 2019 - 26 ربيع الأول 1441
12:23 PM

"قرقاش": أزمة اليمن اختبار كبير والدبلوماسية السعودية الحكيمة نجحت فيه

ندد بالسياسات العدائية لتركيا وإيران مؤكدًا ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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لفت الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إلى أن مسألة أمن واستقرار منطقتنا العربية هي أهم ما يشغلنا في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن الصراع وزعزعة الاستقرار في المنطقة يتطلبان تعاونًا دوليًّا فعالًا.

وقال قرقاش في كلمته أمام منتدى حوار المنامة الذي انطلقت أعماله السبت في العاصمة البحرينية: إن الإمارات تستنكر سياسة إيران التي يمارسها النظام منذ نحو 30 عامًا، وأن الدبلوماسية هي الحل بشأن إيران.

وتابع، بحسب موقع العين الإخباري الإماراتي: أن "أزمة اليمن هي أكبر اختبار لنا جميعًا"، مشيرًا إلى أن دبلوماسية السعودية الحكيمة نجحت في حل هذه الأزمة بشكل كبير.

وندد قرقاش بالسياسات العدائية التي تعتمدها تركيا وإيران، مؤكدًا ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لدعم وتعزيز استقرار المنطقة.

وانطلقت أعمال المنتدى، السبت، في مملكة البحرين للمرة الخامسة عشرة، بحضور عالي المستوى من وزراء وخبراء وأكاديميين وخبراء في السياسة والأمن، ومن العسكريين؛ للبحث وتبادل الآراء والأفكار والرؤى فيما يجري بالمنطقة والعالم من قضايا وأحداث مهمة، تشكل في مجملها تحديات خطيرة تهدد أمن واستقرار الدول كافة، وتعوق مسيرة تقدمها ونموها ومستقبل شعوبها.

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