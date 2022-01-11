من الجو.. شاهد كيف عانقت السحب الجبال في عقبة الخريطة بتبوك

تصوير:نواف الحويطي
عانقت السحب، صباح اليوم، جبال تبوك في مشهد وثّقته صور جوية خاصة لـ"سبق"، وذلك في عقبة الخريطة.
كانت منطقة تبوك ومحافظاتها قد شهدت، منذ فجر أمس، حالة مطرية تفاوتت بين متوسطة وغزيرة.
تصوير:نواف الحويطي
عانقت السحب، صباح اليوم، جبال تبوك في مشهد وثّقته صور جوية خاصة لـ"سبق"، وذلك في عقبة الخريطة.
كانت منطقة تبوك ومحافظاتها قد شهدت، منذ فجر أمس، حالة مطرية تفاوتت بين متوسطة وغزيرة.
تصوير:نواف الحويطي
عانقت السحب، صباح اليوم، جبال تبوك في مشهد وثّقته صور جوية خاصة لـ"سبق"، وذلك في عقبة الخريطة.
كانت منطقة تبوك ومحافظاتها قد شهدت، منذ فجر أمس، حالة مطرية تفاوتت بين متوسطة وغزيرة.
تصوير:نواف الحويطي
عانقت السحب، صباح اليوم، جبال تبوك في مشهد وثّقته صور جوية خاصة لـ"سبق"، وذلك في عقبة الخريطة.
كانت منطقة تبوك ومحافظاتها قد شهدت، منذ فجر أمس، حالة مطرية تفاوتت بين متوسطة وغزيرة.