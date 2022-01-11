كانت منطقة تبوك ومحافظاتها قد شهدت، منذ فجر أمس، حالة مطرية تفاوتت بين متوسطة وغزيرة.

عانقت السحب، صباح اليوم، جبال تبوك في مشهد وثّقته صور جوية خاصة لـ"سبق"، وذلك في عقبة الخريطة.

من الجو.. شاهد كيف عانقت السحب الجبال في عقبة الخريطة بتبوك بدر الجبل سبق 2022-01-11 تصوير:نواف الحويطي عانقت السحب، صباح اليوم، جبال تبوك في مشهد وثّقته صور جوية خاصة لـ"سبق"، وذلك في عقبة الخريطة. كانت منطقة تبوك ومحافظاتها قد شهدت، منذ فجر أمس، حالة مطرية تفاوتت بين متوسطة وغزيرة.

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443 11:14 AM

من الجو.. شاهد كيف عانقت السحب الجبال في عقبة الخريطة بتبوك مشاهد وثّقتها "سبق" بعد هطولات شهدتها المنطقة ومحافظاتها أمس





A A A





13 مشاركة

تصوير:نواف الحويطي

عانقت السحب، صباح اليوم، جبال تبوك في مشهد وثّقته صور جوية خاصة لـ"سبق"، وذلك في عقبة الخريطة.

كانت منطقة تبوك ومحافظاتها قد شهدت، منذ فجر أمس، حالة مطرية تفاوتت بين متوسطة وغزيرة.