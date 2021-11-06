أنهى المنتخب السعودي الأول لكرة اليد اليوم مشاركته في بطولة قطر الدولية الودية، التي احتضنت منافساتها صالة نادي الدحيل القطري، بمشاركة منتخبات "السعودية ، قطر ، الكويت ، إيران". وتمكّن أخضر اليد من الفوز في اللقاء الأخير على منتخب الكويت 29-28، فيما خسر في المواجهتين الأولى والثانية من إيران 16-24 و من قطر 18-25. يُذكر أن مشاركة المنتخب السعودي تُعد ضمن البرنامج الزمني الإعدادي للبطولة الآسيوية العشرين للرجال المقرر إقامتها في المنطقة الشرقية خلال الفترة من 18 - 31 يناير 2022م، والمؤهلة لبطولة كأس العالم 2023م بالسويد وبولندا.

بعد الفوز على الكويت .. أخضر اليد يختتم مشاركته في بطولة قطر الدولية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-06 أنهى المنتخب السعودي الأول لكرة اليد اليوم مشاركته في بطولة قطر الدولية الودية، التي احتضنت منافساتها صالة نادي الدحيل القطري، بمشاركة منتخبات "السعودية ، قطر ، الكويت ، إيران".



وتمكّن أخضر اليد من الفوز في اللقاء الأخير على منتخب الكويت 29-28، فيما خسر في المواجهتين الأولى والثانية من إيران 16-24 و من قطر 18-25.



يُذكر أن مشاركة المنتخب السعودي تُعد ضمن البرنامج الزمني الإعدادي للبطولة الآسيوية العشرين للرجال المقرر إقامتها في المنطقة الشرقية خلال الفترة من 18 - 31 يناير 2022م، والمؤهلة لبطولة كأس العالم 2023م بالسويد وبولندا.

06 نوفمبر 2021 - 1 ربيع الآخر 1443 09:05 PM

بعد الفوز على الكويت .. أخضر اليد يختتم مشاركته في بطولة قطر الدولية





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أنهى المنتخب السعودي الأول لكرة اليد اليوم مشاركته في بطولة قطر الدولية الودية، التي احتضنت منافساتها صالة نادي الدحيل القطري، بمشاركة منتخبات "السعودية ، قطر ، الكويت ، إيران".



وتمكّن أخضر اليد من الفوز في اللقاء الأخير على منتخب الكويت 29-28، فيما خسر في المواجهتين الأولى والثانية من إيران 16-24 و من قطر 18-25.



يُذكر أن مشاركة المنتخب السعودي تُعد ضمن البرنامج الزمني الإعدادي للبطولة الآسيوية العشرين للرجال المقرر إقامتها في المنطقة الشرقية خلال الفترة من 18 - 31 يناير 2022م، والمؤهلة لبطولة كأس العالم 2023م بالسويد وبولندا.