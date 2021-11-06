النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد الفوز على الكويت .. أخضر اليد يختتم مشاركته في بطولة قطر الدولية

أنهى المنتخب السعودي الأول لكرة اليد اليوم مشاركته في بطولة قطر الدولية الودية، التي احتضنت منافساتها صالة نادي الدحيل القطري، بمشاركة منتخبات "السعودية ، قطر ، الكويت ، إيران".

وتمكّن أخضر اليد من الفوز في اللقاء الأخير على منتخب الكويت 29-28، فيما خسر في المواجهتين الأولى والثانية من إيران 16-24 و من قطر 18-25.

يُذكر أن مشاركة المنتخب السعودي تُعد ضمن البرنامج الزمني الإعدادي للبطولة الآسيوية العشرين للرجال المقرر إقامتها في المنطقة الشرقية خلال الفترة من 18 - 31 يناير 2022م، والمؤهلة لبطولة كأس العالم 2023م بالسويد وبولندا.

المنتخب السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
بعد الفوز على الكويت .. أخضر اليد يختتم مشاركته في بطولة قطر الدولية
سبق

أنهى المنتخب السعودي الأول لكرة اليد اليوم مشاركته في بطولة قطر الدولية الودية، التي احتضنت منافساتها صالة نادي الدحيل القطري، بمشاركة منتخبات "السعودية ، قطر ، الكويت ، إيران".

وتمكّن أخضر اليد من الفوز في اللقاء الأخير على منتخب الكويت 29-28، فيما خسر في المواجهتين الأولى والثانية من إيران 16-24 و من قطر 18-25.

يُذكر أن مشاركة المنتخب السعودي تُعد ضمن البرنامج الزمني الإعدادي للبطولة الآسيوية العشرين للرجال المقرر إقامتها في المنطقة الشرقية خلال الفترة من 18 - 31 يناير 2022م، والمؤهلة لبطولة كأس العالم 2023م بالسويد وبولندا.

06 نوفمبر 2021 - 1 ربيع الآخر 1443
09:05 PM

بعد الفوز على الكويت .. أخضر اليد يختتم مشاركته في بطولة قطر الدولية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,330

أنهى المنتخب السعودي الأول لكرة اليد اليوم مشاركته في بطولة قطر الدولية الودية، التي احتضنت منافساتها صالة نادي الدحيل القطري، بمشاركة منتخبات "السعودية ، قطر ، الكويت ، إيران".

وتمكّن أخضر اليد من الفوز في اللقاء الأخير على منتخب الكويت 29-28، فيما خسر في المواجهتين الأولى والثانية من إيران 16-24 و من قطر 18-25.

يُذكر أن مشاركة المنتخب السعودي تُعد ضمن البرنامج الزمني الإعدادي للبطولة الآسيوية العشرين للرجال المقرر إقامتها في المنطقة الشرقية خلال الفترة من 18 - 31 يناير 2022م، والمؤهلة لبطولة كأس العالم 2023م بالسويد وبولندا.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,130
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,989
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,096
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,170

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة