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"الصحة" تعلن عن تطبيق "الدوام المرن" في العشر الأواخر من رمضان

في ديوان الوزارة ومديريات الشؤون الصحية

أعلنت وزارة الصحة لموظفيها وموظفاتها عن تطبيق نظام الساعات المرنة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان.

وقالت إن ذلك يأتي تقديراً منها لجهود موظفيها وموظفاتها طيلة الشهر الفضيل.

وأتاحت الوزارة لموظفيها وموظفاتها في ديوان الوزارة ومديريات الشؤون الصحية؛ اختيار خمس ساعات عمل بالتنسيق مع المدير المباشر وموافقته؛ وذلك على النحو التالي:
من ٩ص إلى ٢م ، أو من ١٠ص وحتى ٣م، أو من ١١ص وحتى ٤م.

وشددت على ضرورة مراعاة ظروف العمل وإعطاء الأولوية للاجتماعات والأعمال الهامة، مشددة على أن النظام ينطبق على الموظفين في ديوان الوزارة ومديريات الشؤون الصحية.

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"الصحة" تعلن عن تطبيق "الدوام المرن" في العشر الأواخر من رمضان
سبق

أعلنت وزارة الصحة لموظفيها وموظفاتها عن تطبيق نظام الساعات المرنة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان.

وقالت إن ذلك يأتي تقديراً منها لجهود موظفيها وموظفاتها طيلة الشهر الفضيل.

وأتاحت الوزارة لموظفيها وموظفاتها في ديوان الوزارة ومديريات الشؤون الصحية؛ اختيار خمس ساعات عمل بالتنسيق مع المدير المباشر وموافقته؛ وذلك على النحو التالي:
من ٩ص إلى ٢م ، أو من ١٠ص وحتى ٣م، أو من ١١ص وحتى ٤م.

وشددت على ضرورة مراعاة ظروف العمل وإعطاء الأولوية للاجتماعات والأعمال الهامة، مشددة على أن النظام ينطبق على الموظفين في ديوان الوزارة ومديريات الشؤون الصحية.

23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440
08:29 PM

"الصحة" تعلن عن تطبيق "الدوام المرن" في العشر الأواخر من رمضان

في ديوان الوزارة ومديريات الشؤون الصحية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
3,020

أعلنت وزارة الصحة لموظفيها وموظفاتها عن تطبيق نظام الساعات المرنة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان.

وقالت إن ذلك يأتي تقديراً منها لجهود موظفيها وموظفاتها طيلة الشهر الفضيل.

وأتاحت الوزارة لموظفيها وموظفاتها في ديوان الوزارة ومديريات الشؤون الصحية؛ اختيار خمس ساعات عمل بالتنسيق مع المدير المباشر وموافقته؛ وذلك على النحو التالي:
من ٩ص إلى ٢م ، أو من ١٠ص وحتى ٣م، أو من ١١ص وحتى ٤م.

وشددت على ضرورة مراعاة ظروف العمل وإعطاء الأولوية للاجتماعات والأعمال الهامة، مشددة على أن النظام ينطبق على الموظفين في ديوان الوزارة ومديريات الشؤون الصحية.

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