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القبض على شاب دهس آخر بشكل متعمد في حائل

علمت "سبق" أن الجهات الأمنية في منطقة حائل قبضت على شاب؛ أقدم على دهس آخر بشكل متعمد.

ووفقًا للمعلومات، نُقل الشاب المدهوس للمستشفى، وحالته مستقرة.

وكان مقطع فيديو متداوَل قد أظهر مشاهد الحادثة.

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القبض على شاب دهس آخر بشكل متعمد في حائل
سبق

علمت "سبق" أن الجهات الأمنية في منطقة حائل قبضت على شاب؛ أقدم على دهس آخر بشكل متعمد.

ووفقًا للمعلومات، نُقل الشاب المدهوس للمستشفى، وحالته مستقرة.

وكان مقطع فيديو متداوَل قد أظهر مشاهد الحادثة.

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
09:16 PM

القبض على شاب دهس آخر بشكل متعمد في حائل

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
9
11,474

علمت "سبق" أن الجهات الأمنية في منطقة حائل قبضت على شاب؛ أقدم على دهس آخر بشكل متعمد.

ووفقًا للمعلومات، نُقل الشاب المدهوس للمستشفى، وحالته مستقرة.

وكان مقطع فيديو متداوَل قد أظهر مشاهد الحادثة.

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