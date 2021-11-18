القبض على شاب دهس آخر بشكل متعمد في حائل

علمت "سبق" أن الجهات الأمنية في منطقة حائل قبضت على شاب؛ أقدم على دهس آخر بشكل متعمد.
ووفقًا للمعلومات، نُقل الشاب المدهوس للمستشفى، وحالته مستقرة.
وكان مقطع فيديو متداوَل قد أظهر مشاهد الحادثة.
علمت "سبق" أن الجهات الأمنية في منطقة حائل قبضت على شاب؛ أقدم على دهس آخر بشكل متعمد.
ووفقًا للمعلومات، نُقل الشاب المدهوس للمستشفى، وحالته مستقرة.
وكان مقطع فيديو متداوَل قد أظهر مشاهد الحادثة.
علمت "سبق" أن الجهات الأمنية في منطقة حائل قبضت على شاب؛ أقدم على دهس آخر بشكل متعمد.
ووفقًا للمعلومات، نُقل الشاب المدهوس للمستشفى، وحالته مستقرة.
وكان مقطع فيديو متداوَل قد أظهر مشاهد الحادثة.
علمت "سبق" أن الجهات الأمنية في منطقة حائل قبضت على شاب؛ أقدم على دهس آخر بشكل متعمد.
ووفقًا للمعلومات، نُقل الشاب المدهوس للمستشفى، وحالته مستقرة.
وكان مقطع فيديو متداوَل قد أظهر مشاهد الحادثة.