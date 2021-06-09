ماذا وجدت الشرطة بمنزل المشتبه به الثاني في حادثة صفع "ماكرون"؟

مهووس بالتاريخ الملكي القديم.. وأسس جمعيتين لفنون الدفاع عن النفس

أعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم (الأربعاء)، أنها عثرت على أسلحة ونسخة من كتاب "كفاحي" للديكتاتور الألماني أدولف هتلر، في منزل المشتبه به الثاني في قضية صفع الرئيس إيمانويل ماكرون أمس.

وذكرت قناة "بي إف إم" الفرنسية أن المشتبه به يدعى أرتير، ويبلغ من العمر 28 عاماً، ويقطن بمدينة تان ليرميتاج في مقاطعة دروم شمال محافظة فالانس.

وأضافت القناة أن "أرتير"، مهووس بالتاريخ الملكي القديم، وأسس جمعيتين في فنون الدفاع عن النفس الأوروبية التاريخية، وهي ممارسات قتالية باتت في عالم النسيان، إلا أنها تضم الآن نحو 1500 ممارس في فرنسا، وفقاً لـ"الحرة".

وأشارت "بي إف إم" إلى أن المعتدي على "ماكرون" يدعى داميان تارال.

وأثارت الصرخة التي أطلقها المعتدي الذي صفع "ماكرون"، تساؤلات حول المعنى والدلالات التي تحملها، في مسعى لتفسير فعلته.