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روسيا تعلن السماح للمشجعين بحضور نهائي دوري أبطال أوروبا بدون تأشيرة

يقام بالعاصمة الشمالية بطرسبورغ أواخر مايو من العام المقبل

أعلنت روسيا أنها قررت السماح لمشجعي كرة القدم من مختلف بقاع العالم، بحضور نهائي دوري أبطال أوروبا في بطرسبورغ، دون حاجتهم للحصول على تأشيرات دخول البلاد.

وقال رئيس وزراء روسيا، ميخائيل ميشوستين، خلال اجتماع للحكومة أمس الجمعة: "العام المقبل تستضيف روسيا حدثاً مهماً، وهو نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في أواخر شهر مايو، بالعاصمة الشمالية بطرسبورغ، التي ستستضيف عشاق كرة القدم من كل بقاع العالم".

وأضاف وفق روسيا اليوم: "سننظر في التعديلات الضرورية للقانون حتى يقام الحدث المقبل على أعلى مستوى".

وأكد ميشوستين أن المشجعين لن يحتاجوا للحصول على تأشيرات روسية لحضور نهائي دوري الأبطال؛ حيث قال: "من المقترح وضع قواعد مماثلة لتلك التي طبقت في البلاد خلال استضافتها أحداثاً رياضية كبرى "على غرار كأس العالم 2018".. التعديلات ستسمح لجماهير الكرة بدخول روسيا "لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا" دون تأشيرات، وسيكون التوفر على جواز المشجع كافياً".

وسيقام نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022 في مدينة بطرسبورغ، في 28 مايو المقبل.

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روسيا تعلن السماح للمشجعين بحضور نهائي دوري أبطال أوروبا بدون تأشيرة
سبق

أعلنت روسيا أنها قررت السماح لمشجعي كرة القدم من مختلف بقاع العالم، بحضور نهائي دوري أبطال أوروبا في بطرسبورغ، دون حاجتهم للحصول على تأشيرات دخول البلاد.

وقال رئيس وزراء روسيا، ميخائيل ميشوستين، خلال اجتماع للحكومة أمس الجمعة: "العام المقبل تستضيف روسيا حدثاً مهماً، وهو نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في أواخر شهر مايو، بالعاصمة الشمالية بطرسبورغ، التي ستستضيف عشاق كرة القدم من كل بقاع العالم".

وأضاف وفق روسيا اليوم: "سننظر في التعديلات الضرورية للقانون حتى يقام الحدث المقبل على أعلى مستوى".

وأكد ميشوستين أن المشجعين لن يحتاجوا للحصول على تأشيرات روسية لحضور نهائي دوري الأبطال؛ حيث قال: "من المقترح وضع قواعد مماثلة لتلك التي طبقت في البلاد خلال استضافتها أحداثاً رياضية كبرى "على غرار كأس العالم 2018".. التعديلات ستسمح لجماهير الكرة بدخول روسيا "لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا" دون تأشيرات، وسيكون التوفر على جواز المشجع كافياً".

وسيقام نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022 في مدينة بطرسبورغ، في 28 مايو المقبل.

25 ديسمبر 2021 - 21 جمادى الأول 1443
03:02 PM

روسيا تعلن السماح للمشجعين بحضور نهائي دوري أبطال أوروبا بدون تأشيرة

يقام بالعاصمة الشمالية بطرسبورغ أواخر مايو من العام المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت روسيا أنها قررت السماح لمشجعي كرة القدم من مختلف بقاع العالم، بحضور نهائي دوري أبطال أوروبا في بطرسبورغ، دون حاجتهم للحصول على تأشيرات دخول البلاد.

وقال رئيس وزراء روسيا، ميخائيل ميشوستين، خلال اجتماع للحكومة أمس الجمعة: "العام المقبل تستضيف روسيا حدثاً مهماً، وهو نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في أواخر شهر مايو، بالعاصمة الشمالية بطرسبورغ، التي ستستضيف عشاق كرة القدم من كل بقاع العالم".

وأضاف وفق روسيا اليوم: "سننظر في التعديلات الضرورية للقانون حتى يقام الحدث المقبل على أعلى مستوى".

وأكد ميشوستين أن المشجعين لن يحتاجوا للحصول على تأشيرات روسية لحضور نهائي دوري الأبطال؛ حيث قال: "من المقترح وضع قواعد مماثلة لتلك التي طبقت في البلاد خلال استضافتها أحداثاً رياضية كبرى "على غرار كأس العالم 2018".. التعديلات ستسمح لجماهير الكرة بدخول روسيا "لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا" دون تأشيرات، وسيكون التوفر على جواز المشجع كافياً".

وسيقام نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022 في مدينة بطرسبورغ، في 28 مايو المقبل.

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