لجنة المسابقات تقرر تأجيل مباراة "الفتح" و"الفيصلي".. والموعد الجديد يحدد لاحقاً

قرّرت ‏لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين تأجيل إقامة مواجهة فريقي (الفتح والفيصلي) من مباريات الجولة العاشرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى موعد يحدد لاحقًا.

جاء ذلك بناءً على طلب الاتحاد السعودي لكرة القدم وموافقة الناديين؛ نظرًا لمشاركة المنتخب الأولمبي في تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة.