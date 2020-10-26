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لجنة المسابقات تقرر تأجيل مباراة "الفتح" و"الفيصلي".. والموعد الجديد يحدد لاحقاً

قرّرت ‏لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين تأجيل إقامة مواجهة فريقي (الفتح والفيصلي) من مباريات الجولة العاشرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى موعد يحدد لاحقًا.

جاء ذلك بناءً على طلب الاتحاد السعودي لكرة القدم وموافقة الناديين؛ نظرًا لمشاركة المنتخب الأولمبي في تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة.

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لجنة المسابقات تقرر تأجيل مباراة "الفتح" و"الفيصلي".. والموعد الجديد يحدد لاحقاً
سبق

قرّرت ‏لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين تأجيل إقامة مواجهة فريقي (الفتح والفيصلي) من مباريات الجولة العاشرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى موعد يحدد لاحقًا.

جاء ذلك بناءً على طلب الاتحاد السعودي لكرة القدم وموافقة الناديين؛ نظرًا لمشاركة المنتخب الأولمبي في تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة.

26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
03:00 PM

لجنة المسابقات تقرر تأجيل مباراة "الفتح" و"الفيصلي".. والموعد الجديد يحدد لاحقاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قرّرت ‏لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين تأجيل إقامة مواجهة فريقي (الفتح والفيصلي) من مباريات الجولة العاشرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى موعد يحدد لاحقًا.

جاء ذلك بناءً على طلب الاتحاد السعودي لكرة القدم وموافقة الناديين؛ نظرًا لمشاركة المنتخب الأولمبي في تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,655
201,250 سيارة ..

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