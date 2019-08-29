صباح الخميس.. اعتراض وإسقاط "مسيرة" أطلقها "الحوثي" باتجاه المملكة

المالكي: المحاولات الإرهابية المتكررة نتيجة للخسائر الكبيرة في صفوفهم

أعلنت قيادة "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مسيرة"، أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية صباح اليوم من صعدة باتجاه المملكة.

وتفصيلًا، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم الخميس، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيرة)، أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صعدة باتجاه المملكة.

وأوضح العقيد المالكي أن محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، إطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل بفضل الله، ويتخذ التحالف كل الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

وبيّن العقيد المالكي أن المحاولات الإرهابية المتكررة مؤخرًا من المليشيا الحوثية الإرهابية، هي نتيجة للخسائر الكبيرة في صفوف عناصرها الإرهابيين وعتادها ومعداتها، من خلال العمليات العسكرية التي ينفذها التحالف، وأن ما تقوم به من محاولات إرهابية وتضليل إعلامي؛ يأتي لرفع الروح المعنوية لعناصرها الإرهابيين؛ مؤكدًا استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف، في تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية؛ لتحييد وتدمير هذه القدرات بكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.