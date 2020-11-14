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وزير الخارجية يشارك في منتدى صير بني ياس السنوي الـ11

ينعقد سنوياً بمشاركة رفيعة من أبرز المسؤولين حول العالم

شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في منتدى صير بني ياس السنوي الـ11، الذي تنظمه وزارة الخارجية الإماراتية، تحت رعاية وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

وينعقد المؤتمر بشكل سنوي بمشاركة رفيعة من أبرز المسؤولين حول العالم، لتبادُل الرؤى حول مستجدات القضايا الإقليمية والدولية وسبل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يشارك في منتدى صير بني ياس السنوي الـ11
سبق

شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في منتدى صير بني ياس السنوي الـ11، الذي تنظمه وزارة الخارجية الإماراتية، تحت رعاية وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

وينعقد المؤتمر بشكل سنوي بمشاركة رفيعة من أبرز المسؤولين حول العالم، لتبادُل الرؤى حول مستجدات القضايا الإقليمية والدولية وسبل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

14 نوفمبر 2020 - 28 ربيع الأول 1442
03:36 PM

وزير الخارجية يشارك في منتدى صير بني ياس السنوي الـ11

ينعقد سنوياً بمشاركة رفيعة من أبرز المسؤولين حول العالم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في منتدى صير بني ياس السنوي الـ11، الذي تنظمه وزارة الخارجية الإماراتية، تحت رعاية وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

وينعقد المؤتمر بشكل سنوي بمشاركة رفيعة من أبرز المسؤولين حول العالم، لتبادُل الرؤى حول مستجدات القضايا الإقليمية والدولية وسبل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

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