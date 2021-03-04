النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 375 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 336 خلال الـ24 ساعة الماضية

قطة عنيدة تعرقل قطارًا سريعًا في لندن وتضطرهم لإنزال جميع الركاب

مدير المحطة: طوال فترة عملي هنا لم أصادف حادثة مشابهة لهذا الموقف

تسببت قطة رفضت النزول من سطح قطار سريع في محطة لندن يوستون؛ في تأخر الرحلة ونقل الركاب إلى قطار بديل.
وقد اكتشفت القطة، مساء يوم الثلاثاء، على سطح قطار "أفانتي ويست كوست" الذي تبلغ سرعته 125 ميلاً في الساعة، قبل نصف ساعة من رحلته المقررة في الساعة التاسعة مساءً من لندن إلى مانشستر.

وتقرر نقل الركاب إلى قطار بديل مع تأخير طفيف في موعد انطلاق الرحلة، وإخراج القطار من الخدمة؛ حتى يتمكن الموظفون من إقناع القطة بالنزول من مكانها المحفوف بالمخاطر، حيث كانت قريبة بشكل خطير من الخطوط الكهربائية العلوية البالغة قدرتها 25,000 فولت.

وبعد ساعتين ونصف، تم وضع صندوق بجانب العربة، مما أعطى القطة منصة للنزول عليها.

وبدت القطة هادئة للغاية أثناء نزولها من سطح القطار، وفقًا لموظفي المحطة، ولا يزال من غير المعروف كيف وصلت إلى السطح منذ الأساس.

وقال مدير محطة سكة حديد الشبكة في يوستن، جو هندري: غالبًا ما يتعين علينا التعامل مع الطيور داخل المحطة، لكن طوال فترة عملي هنا لم أصادف حادثة مشابهة لحادثة القطة هذه.

وأضاف: الحمد لله؛ الفضول لم يقتل هذه القطة، ويسعدنا أنها تجنبت استهلاك واحدة من أرواحها التسع.

قطة قطار سريع

الرئيسية/ محطات

اعلان
قطة عنيدة تعرقل قطارًا سريعًا في لندن وتضطرهم لإنزال جميع الركاب
سبق

تسببت قطة رفضت النزول من سطح قطار سريع في محطة لندن يوستون؛ في تأخر الرحلة ونقل الركاب إلى قطار بديل.
وقد اكتشفت القطة، مساء يوم الثلاثاء، على سطح قطار "أفانتي ويست كوست" الذي تبلغ سرعته 125 ميلاً في الساعة، قبل نصف ساعة من رحلته المقررة في الساعة التاسعة مساءً من لندن إلى مانشستر.

وتقرر نقل الركاب إلى قطار بديل مع تأخير طفيف في موعد انطلاق الرحلة، وإخراج القطار من الخدمة؛ حتى يتمكن الموظفون من إقناع القطة بالنزول من مكانها المحفوف بالمخاطر، حيث كانت قريبة بشكل خطير من الخطوط الكهربائية العلوية البالغة قدرتها 25,000 فولت.

وبعد ساعتين ونصف، تم وضع صندوق بجانب العربة، مما أعطى القطة منصة للنزول عليها.

وبدت القطة هادئة للغاية أثناء نزولها من سطح القطار، وفقًا لموظفي المحطة، ولا يزال من غير المعروف كيف وصلت إلى السطح منذ الأساس.

وقال مدير محطة سكة حديد الشبكة في يوستن، جو هندري: غالبًا ما يتعين علينا التعامل مع الطيور داخل المحطة، لكن طوال فترة عملي هنا لم أصادف حادثة مشابهة لحادثة القطة هذه.

وأضاف: الحمد لله؛ الفضول لم يقتل هذه القطة، ويسعدنا أنها تجنبت استهلاك واحدة من أرواحها التسع.

04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
03:48 PM

قطة عنيدة تعرقل قطارًا سريعًا في لندن وتضطرهم لإنزال جميع الركاب

مدير المحطة: طوال فترة عملي هنا لم أصادف حادثة مشابهة لهذا الموقف

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
255

تسببت قطة رفضت النزول من سطح قطار سريع في محطة لندن يوستون؛ في تأخر الرحلة ونقل الركاب إلى قطار بديل.
وقد اكتشفت القطة، مساء يوم الثلاثاء، على سطح قطار "أفانتي ويست كوست" الذي تبلغ سرعته 125 ميلاً في الساعة، قبل نصف ساعة من رحلته المقررة في الساعة التاسعة مساءً من لندن إلى مانشستر.

وتقرر نقل الركاب إلى قطار بديل مع تأخير طفيف في موعد انطلاق الرحلة، وإخراج القطار من الخدمة؛ حتى يتمكن الموظفون من إقناع القطة بالنزول من مكانها المحفوف بالمخاطر، حيث كانت قريبة بشكل خطير من الخطوط الكهربائية العلوية البالغة قدرتها 25,000 فولت.

وبعد ساعتين ونصف، تم وضع صندوق بجانب العربة، مما أعطى القطة منصة للنزول عليها.

وبدت القطة هادئة للغاية أثناء نزولها من سطح القطار، وفقًا لموظفي المحطة، ولا يزال من غير المعروف كيف وصلت إلى السطح منذ الأساس.

وقال مدير محطة سكة حديد الشبكة في يوستن، جو هندري: غالبًا ما يتعين علينا التعامل مع الطيور داخل المحطة، لكن طوال فترة عملي هنا لم أصادف حادثة مشابهة لحادثة القطة هذه.

وأضاف: الحمد لله؛ الفضول لم يقتل هذه القطة، ويسعدنا أنها تجنبت استهلاك واحدة من أرواحها التسع.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,671
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,916
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,536
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,019

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة