النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ما "إجراءات دخول البحرين الصحية"؟ إليك الإجابة والمستثنين من الرسوم

توضيح مفصّل عبر "المؤسسة العامة لجسر الملك فهد".. عزل وقبول فحص

نشرت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، تعريفاً بالإجراءات الصحية المتبعة لدخول مملكة البحرين للمواطنين البحرينيين والمسافرين المصرح لهم.

وأضافت المؤسسة، في تغريدة على حسابها بـ"تويتر"، أنه يترتب على المسافرين إلى مملكة البحرين عبر جسر الملك فهد إجراء الفحص المخبري المسبق للكشف عن فيروس "كورونا" PCR قبل الوصول إلى البحرين في أحد المختبرات المعتمدة من قِبل مملكة البحرين، وتكون نتيجة الفحص صالحة لمدة 72 ساعة، أو الخضوع للفحص المختبري على نفقة المسافر عند الوصول بتكلفة تبلغ 40 ديناراً بحرينياً ويمكن الدفع مسبقاً عن طريق تطبيق "مجتمع واعي" أو عبر بوابة الحكومة الإلكترونية Bh.bh/covidpay، مع العلم أنه يتم إعفاء الأطفال دون سن 6 سنوات من الفحص.

وأكدت المؤسسة أنه عند الوصول على جميع المسافرين تقديم استمارة الإقرار الصحي، ويتم قبول نتيجة الفحص عبر تطبيق "مجتمع واعي" أو أحد تطبيقات الهواتف الذكية الرسمية في السعودية للمسافرين الذين تكون نتيجة فحصهم المختبري سلبية، كما يتم قبول شهادات الفحص الأصلية الصادرة من المختبرات البحرينية أو السعودية المعتمدة من قِبل مملكة البحرين.

وأضافت، أنه على المسافرين غير الحاملين لشهادات الفحص المسبق إجراء الفحص المختبري في المنطقة المخصّصة بجسر الملك فهد، ويمكن دفع رسوم الفحص عند الوصول نقداً أو عبر بطاقات الخصم أو الائتمان.

وبحسب المؤسسة، على الخاضعين للفحص المختبري عند الوصول الالتزام بالعزل الذاتي حتى ظهور النتيجة، وفي حال استمرت إقامة الزائرين لـ 10 أيام أو أكثر، فعليهم إجراء الفحص في اليوم العاشر من الوصول للبحرين دون تكلفة إضافية.

يُذكر أنه يستثنى من دفع رسوم الفحص المختبري الدبلوماسيون المعتمدون وعائلاتهم، والعائدون من مهمة حكومية رسمية، والعسكريون الأجانب ضمن مهمات رسمية وعائلاتهم، والعائدون من رحلات علاجية على نفقة وزارة الصحة ومرافقوهم والمشاركون في التجارب السريرية للقاح كوفيد-19 بالبحرين.

جسر الملك فهد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ما "إجراءات دخول البحرين الصحية"؟ إليك الإجابة والمستثنين من الرسوم
سبق

نشرت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، تعريفاً بالإجراءات الصحية المتبعة لدخول مملكة البحرين للمواطنين البحرينيين والمسافرين المصرح لهم.

وأضافت المؤسسة، في تغريدة على حسابها بـ"تويتر"، أنه يترتب على المسافرين إلى مملكة البحرين عبر جسر الملك فهد إجراء الفحص المخبري المسبق للكشف عن فيروس "كورونا" PCR قبل الوصول إلى البحرين في أحد المختبرات المعتمدة من قِبل مملكة البحرين، وتكون نتيجة الفحص صالحة لمدة 72 ساعة، أو الخضوع للفحص المختبري على نفقة المسافر عند الوصول بتكلفة تبلغ 40 ديناراً بحرينياً ويمكن الدفع مسبقاً عن طريق تطبيق "مجتمع واعي" أو عبر بوابة الحكومة الإلكترونية Bh.bh/covidpay، مع العلم أنه يتم إعفاء الأطفال دون سن 6 سنوات من الفحص.

وأكدت المؤسسة أنه عند الوصول على جميع المسافرين تقديم استمارة الإقرار الصحي، ويتم قبول نتيجة الفحص عبر تطبيق "مجتمع واعي" أو أحد تطبيقات الهواتف الذكية الرسمية في السعودية للمسافرين الذين تكون نتيجة فحصهم المختبري سلبية، كما يتم قبول شهادات الفحص الأصلية الصادرة من المختبرات البحرينية أو السعودية المعتمدة من قِبل مملكة البحرين.

وأضافت، أنه على المسافرين غير الحاملين لشهادات الفحص المسبق إجراء الفحص المختبري في المنطقة المخصّصة بجسر الملك فهد، ويمكن دفع رسوم الفحص عند الوصول نقداً أو عبر بطاقات الخصم أو الائتمان.

وبحسب المؤسسة، على الخاضعين للفحص المختبري عند الوصول الالتزام بالعزل الذاتي حتى ظهور النتيجة، وفي حال استمرت إقامة الزائرين لـ 10 أيام أو أكثر، فعليهم إجراء الفحص في اليوم العاشر من الوصول للبحرين دون تكلفة إضافية.

يُذكر أنه يستثنى من دفع رسوم الفحص المختبري الدبلوماسيون المعتمدون وعائلاتهم، والعائدون من مهمة حكومية رسمية، والعسكريون الأجانب ضمن مهمات رسمية وعائلاتهم، والعائدون من رحلات علاجية على نفقة وزارة الصحة ومرافقوهم والمشاركون في التجارب السريرية للقاح كوفيد-19 بالبحرين.

04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442
12:39 PM

ما "إجراءات دخول البحرين الصحية"؟ إليك الإجابة والمستثنين من الرسوم

توضيح مفصّل عبر "المؤسسة العامة لجسر الملك فهد".. عزل وقبول فحص

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
638

نشرت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، تعريفاً بالإجراءات الصحية المتبعة لدخول مملكة البحرين للمواطنين البحرينيين والمسافرين المصرح لهم.

وأضافت المؤسسة، في تغريدة على حسابها بـ"تويتر"، أنه يترتب على المسافرين إلى مملكة البحرين عبر جسر الملك فهد إجراء الفحص المخبري المسبق للكشف عن فيروس "كورونا" PCR قبل الوصول إلى البحرين في أحد المختبرات المعتمدة من قِبل مملكة البحرين، وتكون نتيجة الفحص صالحة لمدة 72 ساعة، أو الخضوع للفحص المختبري على نفقة المسافر عند الوصول بتكلفة تبلغ 40 ديناراً بحرينياً ويمكن الدفع مسبقاً عن طريق تطبيق "مجتمع واعي" أو عبر بوابة الحكومة الإلكترونية Bh.bh/covidpay، مع العلم أنه يتم إعفاء الأطفال دون سن 6 سنوات من الفحص.

وأكدت المؤسسة أنه عند الوصول على جميع المسافرين تقديم استمارة الإقرار الصحي، ويتم قبول نتيجة الفحص عبر تطبيق "مجتمع واعي" أو أحد تطبيقات الهواتف الذكية الرسمية في السعودية للمسافرين الذين تكون نتيجة فحصهم المختبري سلبية، كما يتم قبول شهادات الفحص الأصلية الصادرة من المختبرات البحرينية أو السعودية المعتمدة من قِبل مملكة البحرين.

وأضافت، أنه على المسافرين غير الحاملين لشهادات الفحص المسبق إجراء الفحص المختبري في المنطقة المخصّصة بجسر الملك فهد، ويمكن دفع رسوم الفحص عند الوصول نقداً أو عبر بطاقات الخصم أو الائتمان.

وبحسب المؤسسة، على الخاضعين للفحص المختبري عند الوصول الالتزام بالعزل الذاتي حتى ظهور النتيجة، وفي حال استمرت إقامة الزائرين لـ 10 أيام أو أكثر، فعليهم إجراء الفحص في اليوم العاشر من الوصول للبحرين دون تكلفة إضافية.

يُذكر أنه يستثنى من دفع رسوم الفحص المختبري الدبلوماسيون المعتمدون وعائلاتهم، والعائدون من مهمة حكومية رسمية، والعسكريون الأجانب ضمن مهمات رسمية وعائلاتهم، والعائدون من رحلات علاجية على نفقة وزارة الصحة ومرافقوهم والمشاركون في التجارب السريرية للقاح كوفيد-19 بالبحرين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,095
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,862
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,415
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,580

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

على رِسْلك أيها القائد..!

على رِسْلك أيها القائد..!

ساير المنيعي
قمة العلا.. قمة الصف الواحد

قمة العلا.. قمة الصف الواحد

سعيد آل جندب
ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

علي آل شرمة
المملكة في زمن كورونا

المملكة في زمن كورونا

ماجد البريكان
معاييرك تبني مخاوفك

معاييرك تبني مخاوفك

مها الجبر
المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

غسان محمد عسيلان
كل إنسان وظروفه..!

كل إنسان وظروفه..!

أحمد عجب
مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

ماجد الحربي
وإن طال ليل الظالمين!!

وإن طال ليل الظالمين!!

عبدالمحسن الحارثي
المحزم المليان

المحزم المليان

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة