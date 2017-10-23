"بيئة جدة" تنظِّم ورشة عمل بعنوان "ملوحة التربة وضررها على الزراعة"

"الغامدي" دعا المزارعين للمشاركة عبر استخدام تطبيق "مرشدك الزراعي"

نظمت وزارة البيئة والمياه والزراعة ضمن فعالية القافلة الزراعية الإرشادية بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بمكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة ورشة عمل بعنوان "ملوحة التربة وضررها على الزراعة" والمقامة في مزرعة يزن بالغولاء اليوم الجمعة.



ودعا مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، المزارعين والمهتمين بالمشاركة في فعاليات القافلة الإرشادية في المحافظات عبر استخدام تطبيق (مرشدك الزراعي)، مشيراً إلى أن التطبيق من ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة لإرشاد المزارعين وبأسهل الطرق.



وأضاف "الغامدي" أن "هذه الورش هي نتاج تعاون بين إدارة الإرشاد الزراعي ومكاتب الوزارة بمحافظات منطقة مكة المكرمة ضمن القافلة الإرشادية الزراعية، حيث يشكل الإرشاد الزراعي ركناً هاماً وأساسياً لدعم وتطوير العملية الزراعية، ورفع الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية للمنتجات الزراعية، وتوجيه المزارعين للوصول إلى تحقيق كفاءة الإنتاج، كما يسهم في تعزيز مساهمتها في عملية التنمية من خلال الوصول إلى زراعة متطورة تعتمد على أساليب حديثة في الإنتاج".



من جهته أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة المهندس عادل بن مطلق الشيخ أن الورشة هدفت إلى تشارك المعرفة مع المزارعين والمختصين من القطاع الزراعي حول تأثير تملح التربة على الأمن الغذائي والمائي وتأثير تغيرات المناخ عليها، لافتاً إلى أن الورشة سعت لأن تطرح بلغة مبسطة لإيصال المعلومات المتعلقة بتملح الأراضي وسبل معالجتها الى مختلف الفئات المشاركة في الورشة.



وتمت الإجابة عن جميع استفسارات المزارعين ضمن محاور تلك الورشة، حيث نوقش اختيار المكان المناسب لزراعة الاشجار وكذلك نوع التربة ونسبة الملوحة المناسبة لإنتاج الأشجار وكذلك أهمية التقليم ووقته.