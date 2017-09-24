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أسبوع رياضي بامتياز .. "سبق " ترصد أبرز إحداثه .. تعرف عليها

كان الأسبوع الماضي رياضياً بامتياز ، حيث تواصلت فيه منافسات الدوري السعودي للمحترفين ، والدوريات العالمية الخمسة الكبرى ، إلى جانب العديد من المنافسات الرياضية المختلفة .

ففي الشأن المحلي يبرز خبر عودة الحياة إلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل ، وإقالة مدرب النصر البرازيلي مانو مينيز ، وفسخ الأهلي للعقد النجم البرازيلي المخضرم باولينهو ، كأهم الإحداث الرياضية على الساحة في المملكة .

أما على الصعيد العالمي ، فقد سيطر خبر اجتماع الفيفا نهاية الشهر الجاري لحسم موضوع فكرة إقامة كأس العالم كل عامين ، ومشاكل ليونيل ميسي مع فريقه الجديد باريس سان جيرمان، اهتمام الصحافة العالمية .

وبما أن الأيام السبعة الماضية كانت حافلة بالأحداث الرياضية المحلية أو العالمية وربما لم تتاح لك الفرصة للتعمق أكثر بتفاصيل ما جرى حيث كانت "سبق " تغطي ما يجري لذلك نسهل لك مهمة البحث عن تلك التفاصيل ونضعها في تقرير واحد هنا.

عودة الحياة لملعب الأمير عبدالله الفيصل

https://sabq.org/zY6RD5

المملكة مستمرة في استضافة أبرز الأحداث الرياضية العالمية

https://sabq.org/Wv92gV

النصر يمدد عقد سلطان الغنام حتى 2024

https://sabq.org/LGsBqF

الطائي يحقق أول فوز في تاريخه بدوري المحترفين

https://sabq.org/SRsFfy

أفراح الجماهير في الملاعب بمباريات جولة "هي لنا دار"

https://sabq.org/yfzJRg

وكيل أعمال المدرب الأرجنتيني مارسيلو غالاردو ينفي وجود عرض من قِبل النصر

https://sabq.org/jyLCY6

الانضباط تغرم النصر والاتحاد

https://sabq.org/m9b3Dw

علي الحسن لاعب "النصر" يفوز بجائزة نجم المستقبل في آسيا

https://sabq.org/qdKH4r

الأهلي يفسخ تعاقده مع البرازيلي باولينهو

https://sabq.org/4HXmcz

للمرة الأولى في تاريخها السعودية تستضيف بطولة كأس العالم لرفع الأثقال للشباب

https://sabq.org/7bwJxV

النصر يقيل مدربه البرازيلي مانو مينيز

https://sabq.org/Wj9SvC

اختتام بطولة الكاراتيه الثانية للسيدات بمشاركة أكثر من 100 لاعبة

https://sabq.org/9GsFyz

اطلاق تسمية "هي لنا دار" على الجولة السادسة من دوري المحترفين والثالثة من "دوري يلو"

https://sabq.org/pS7Qtd

"حسين عبدالغني": إذا كنت سبب المشكلة في "النصر" فسأرحل فوراً

https://sabq.org/LPpSYG

شراكة تاريخية بين بطولة السعودية الدولية والجولة الآسيوية للجولف

https://sabq.org/w2mSDQ

"الهلال" ثاني أفضل نادٍ آسيوي و"النصر" في المركز الـ 11

https://sabq.org/kmBYH6

تأجيل بطولة خليجي 25 في البصرة إلى عام 2023

https://sabq.org/8mtxZY

"فيفا" يحسم قرار إقامة كأس العالم كل عامين نهاية الشهر الجاري

https://sabq.org/zRVBF7

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أسبوع رياضي بامتياز .. "سبق " ترصد أبرز إحداثه .. تعرف عليها
سبق

كان الأسبوع الماضي رياضياً بامتياز ، حيث تواصلت فيه منافسات الدوري السعودي للمحترفين ، والدوريات العالمية الخمسة الكبرى ، إلى جانب العديد من المنافسات الرياضية المختلفة .

ففي الشأن المحلي يبرز خبر عودة الحياة إلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل ، وإقالة مدرب النصر البرازيلي مانو مينيز ، وفسخ الأهلي للعقد النجم البرازيلي المخضرم باولينهو ، كأهم الإحداث الرياضية على الساحة في المملكة .

أما على الصعيد العالمي ، فقد سيطر خبر اجتماع الفيفا نهاية الشهر الجاري لحسم موضوع فكرة إقامة كأس العالم كل عامين ، ومشاكل ليونيل ميسي مع فريقه الجديد باريس سان جيرمان، اهتمام الصحافة العالمية .

وبما أن الأيام السبعة الماضية كانت حافلة بالأحداث الرياضية المحلية أو العالمية وربما لم تتاح لك الفرصة للتعمق أكثر بتفاصيل ما جرى حيث كانت "سبق " تغطي ما يجري لذلك نسهل لك مهمة البحث عن تلك التفاصيل ونضعها في تقرير واحد هنا.

عودة الحياة لملعب الأمير عبدالله الفيصل

https://sabq.org/zY6RD5

المملكة مستمرة في استضافة أبرز الأحداث الرياضية العالمية

https://sabq.org/Wv92gV

النصر يمدد عقد سلطان الغنام حتى 2024

https://sabq.org/LGsBqF

الطائي يحقق أول فوز في تاريخه بدوري المحترفين

https://sabq.org/SRsFfy

أفراح الجماهير في الملاعب بمباريات جولة "هي لنا دار"

https://sabq.org/yfzJRg

وكيل أعمال المدرب الأرجنتيني مارسيلو غالاردو ينفي وجود عرض من قِبل النصر

https://sabq.org/jyLCY6

الانضباط تغرم النصر والاتحاد

https://sabq.org/m9b3Dw

علي الحسن لاعب "النصر" يفوز بجائزة نجم المستقبل في آسيا

https://sabq.org/qdKH4r

الأهلي يفسخ تعاقده مع البرازيلي باولينهو

https://sabq.org/4HXmcz

للمرة الأولى في تاريخها السعودية تستضيف بطولة كأس العالم لرفع الأثقال للشباب

https://sabq.org/7bwJxV

النصر يقيل مدربه البرازيلي مانو مينيز

https://sabq.org/Wj9SvC

اختتام بطولة الكاراتيه الثانية للسيدات بمشاركة أكثر من 100 لاعبة

https://sabq.org/9GsFyz

اطلاق تسمية "هي لنا دار" على الجولة السادسة من دوري المحترفين والثالثة من "دوري يلو"

https://sabq.org/pS7Qtd

"حسين عبدالغني": إذا كنت سبب المشكلة في "النصر" فسأرحل فوراً

https://sabq.org/LPpSYG

شراكة تاريخية بين بطولة السعودية الدولية والجولة الآسيوية للجولف

https://sabq.org/w2mSDQ

"الهلال" ثاني أفضل نادٍ آسيوي و"النصر" في المركز الـ 11

https://sabq.org/kmBYH6

تأجيل بطولة خليجي 25 في البصرة إلى عام 2023

https://sabq.org/8mtxZY

"فيفا" يحسم قرار إقامة كأس العالم كل عامين نهاية الشهر الجاري

https://sabq.org/zRVBF7

24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443
03:49 PM

أسبوع رياضي بامتياز .. "سبق " ترصد أبرز إحداثه .. تعرف عليها

A A A
محمود الحمد - الرياض
0
660

كان الأسبوع الماضي رياضياً بامتياز ، حيث تواصلت فيه منافسات الدوري السعودي للمحترفين ، والدوريات العالمية الخمسة الكبرى ، إلى جانب العديد من المنافسات الرياضية المختلفة .

ففي الشأن المحلي يبرز خبر عودة الحياة إلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل ، وإقالة مدرب النصر البرازيلي مانو مينيز ، وفسخ الأهلي للعقد النجم البرازيلي المخضرم باولينهو ، كأهم الإحداث الرياضية على الساحة في المملكة .

أما على الصعيد العالمي ، فقد سيطر خبر اجتماع الفيفا نهاية الشهر الجاري لحسم موضوع فكرة إقامة كأس العالم كل عامين ، ومشاكل ليونيل ميسي مع فريقه الجديد باريس سان جيرمان، اهتمام الصحافة العالمية .

وبما أن الأيام السبعة الماضية كانت حافلة بالأحداث الرياضية المحلية أو العالمية وربما لم تتاح لك الفرصة للتعمق أكثر بتفاصيل ما جرى حيث كانت "سبق " تغطي ما يجري لذلك نسهل لك مهمة البحث عن تلك التفاصيل ونضعها في تقرير واحد هنا.

عودة الحياة لملعب الأمير عبدالله الفيصل

https://sabq.org/zY6RD5

المملكة مستمرة في استضافة أبرز الأحداث الرياضية العالمية

https://sabq.org/Wv92gV

النصر يمدد عقد سلطان الغنام حتى 2024

https://sabq.org/LGsBqF

الطائي يحقق أول فوز في تاريخه بدوري المحترفين

https://sabq.org/SRsFfy

أفراح الجماهير في الملاعب بمباريات جولة "هي لنا دار"

https://sabq.org/yfzJRg

وكيل أعمال المدرب الأرجنتيني مارسيلو غالاردو ينفي وجود عرض من قِبل النصر

https://sabq.org/jyLCY6

الانضباط تغرم النصر والاتحاد

https://sabq.org/m9b3Dw

علي الحسن لاعب "النصر" يفوز بجائزة نجم المستقبل في آسيا

https://sabq.org/qdKH4r

الأهلي يفسخ تعاقده مع البرازيلي باولينهو

https://sabq.org/4HXmcz

للمرة الأولى في تاريخها السعودية تستضيف بطولة كأس العالم لرفع الأثقال للشباب

https://sabq.org/7bwJxV

النصر يقيل مدربه البرازيلي مانو مينيز

https://sabq.org/Wj9SvC

اختتام بطولة الكاراتيه الثانية للسيدات بمشاركة أكثر من 100 لاعبة

https://sabq.org/9GsFyz

اطلاق تسمية "هي لنا دار" على الجولة السادسة من دوري المحترفين والثالثة من "دوري يلو"

https://sabq.org/pS7Qtd

"حسين عبدالغني": إذا كنت سبب المشكلة في "النصر" فسأرحل فوراً

https://sabq.org/LPpSYG

شراكة تاريخية بين بطولة السعودية الدولية والجولة الآسيوية للجولف

https://sabq.org/w2mSDQ

"الهلال" ثاني أفضل نادٍ آسيوي و"النصر" في المركز الـ 11

https://sabq.org/kmBYH6

تأجيل بطولة خليجي 25 في البصرة إلى عام 2023

https://sabq.org/8mtxZY

"فيفا" يحسم قرار إقامة كأس العالم كل عامين نهاية الشهر الجاري

https://sabq.org/zRVBF7

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