صعب على الآباء.. 6 نصائح لتشجيع الأطفال على تناول الفاكهة والخضار

من الجوع إلى التسوق وإعداد الطعام

قد يكون وقت تناول الطعام أمراً صعباً للوالدين عندما لا يتقبل الطفل أصناف الفاكهة والخضروات المفيدة التي تزين مختلف الأطباق على المائدة.

ولمساعدة الطفل على تقبل الخضار والفاكهة، فإنه يجب إدخالها بوجبات الطعام بشكل تدريجي، وفقاً لما ذكره الحساب الرسمي لمجلس الصحة الخليجي عبر موقع "تويتر".

ويقدم مجلس الصحة ست نصائح إضافية لمساعدة الأطفال على تتناول الخضروات والفاكهة، وهذه النصائح هي:

* قدم وجبات الطعام عندما يكون الطفل جائعاً.

* احرص على التنوع باستمرار عندما يأتي الأمر لخيارات الفاكهة والخضار.

* اجعل طفلك يشارك في عملية التسوق وإعداد الطعام.

* ابدأ بتقديم خيارات مألوفة لطفلك.

* شجع الطفل على تناول الفاكهة والخضار بدلاً من إجباره.

* اختر الخضار والفاكهة الطازجة في مواسمها.