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رسميًّا.. انطلاق أول جمعية متخصصة في السياحة والترحال بالمملكة

لتكون أول مرجع للسفر محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا.. ومؤتمر غد يحضره نخبة

تنطلق رسميًّا جمعية الرحالة كأول جمعية متخصصة في مجال السفر والسياحة والترحال في المملكة العربية السعودية، ولتكون المرجع الأول في مجال السفر والترحال على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

وتسعى الجمعيـة التي جاء تأسيسها في مدينة الرياض لتصبح المظلة الرسمية للرحالة في كافة مناطق المملكة، إلى صناعـة كيـان مستقل للرحالـة وفـق أهـداف ورؤيـة المملكـة 2030؛ بهدف توحيـد الجهود وإرسـاء معاييـر جديـدة لمفهوم السفر والسـياحة مـن خلال نخبـة مـن الخبـراء فـي مجـال السـفر والسـياحة ذوي الكفـاءة العاليـة؛ حيث تضـم الجمعيـة عددًا مـن الرحالة والمهتمين بالسـفر والسياحة، كما تهدف الجمعية إلى مواكبة وتحقيق التطلعات الوطنية للسياحة الداخلية بما في ذلك الترويج للأماكن السياحية الداخلية والمواقع الأثرية التي تتمتع بها المملكة، كما أنه من ضمن أهداف الجمعية تقديم الخدمات والدعم اللوجستي للرحالة؛ بهدف تسهيل وتيسير السفر والترحال؛ بما في ذلك توعيتهم ليكونوا خير سفراء لـ"مملكة الإنسانية".

وأشار رئيس مجلس الإدارة الرحالة إبراهيم المطيري، إلى أن حفل التدشين الرسمي للجمعية يُعد نقطة تَحَوّل في مسيرة محبي السفر والترحال؛ مبينًا أن من أهداف الجمعية، العمل على تنظيم العمل الحالي للرحالة والمهتمين بالسفر والسياحة، والذي في غالبه لا يعدو كونه اجتهادات فردية، وتحويله ليصبح عملًا مؤسسيًّا ومحوكمًا بشكل أكبر، وبما يحقق الأهداف المشتركة للأفراد والمجتمع؛ مشيرًا إلى أن رسالة الجمعية تنطوي على إرساء معايير جديدة للسياحة من خلال نخبة من الخبراء في مجالي السفر والسياحة وتقديم الاستشارات والدورات والمحاضرات التي تهدف لزيادة الوعي المجتمعي.

وأوضح "المطيري" أنه تم وضع أهداف الجمعية بما يتماشى مع التطلعات الوطنية لقطاع السفر والسياحة في المملكة؛ مما يترتب عليه تضافر الجهود لعقد عدد من الشراكات الاستراتيجية مع عدد من الجهات المتخصصة ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص؛ داعيًا جميع الرحالة في المملكة إلى الانضمام والمشاركة في مسيرة الجمعية، والاستفادة من الخدمات المقدمة والمزايا لمنتسبي الجمعية.

يُذكر أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي في أحد فنادق بريرا (التابع لمجموعة بودل للفنادق والمنتجعات) بالعاصمة السعودية الرياض؛ وذلك غدًا السبت 24 من المحرم 1442 الموافق 12 سبتمبر 2020م في تمام الساعة السابعة مساءً، بحضور عدد من وسائل الإعلام المختلفة والمسؤولين المهتمين بصناعة السفر والسياحة والترحال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رسميًّا.. انطلاق أول جمعية متخصصة في السياحة والترحال بالمملكة
سبق

تنطلق رسميًّا جمعية الرحالة كأول جمعية متخصصة في مجال السفر والسياحة والترحال في المملكة العربية السعودية، ولتكون المرجع الأول في مجال السفر والترحال على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

وتسعى الجمعيـة التي جاء تأسيسها في مدينة الرياض لتصبح المظلة الرسمية للرحالة في كافة مناطق المملكة، إلى صناعـة كيـان مستقل للرحالـة وفـق أهـداف ورؤيـة المملكـة 2030؛ بهدف توحيـد الجهود وإرسـاء معاييـر جديـدة لمفهوم السفر والسـياحة مـن خلال نخبـة مـن الخبـراء فـي مجـال السـفر والسـياحة ذوي الكفـاءة العاليـة؛ حيث تضـم الجمعيـة عددًا مـن الرحالة والمهتمين بالسـفر والسياحة، كما تهدف الجمعية إلى مواكبة وتحقيق التطلعات الوطنية للسياحة الداخلية بما في ذلك الترويج للأماكن السياحية الداخلية والمواقع الأثرية التي تتمتع بها المملكة، كما أنه من ضمن أهداف الجمعية تقديم الخدمات والدعم اللوجستي للرحالة؛ بهدف تسهيل وتيسير السفر والترحال؛ بما في ذلك توعيتهم ليكونوا خير سفراء لـ"مملكة الإنسانية".

وأشار رئيس مجلس الإدارة الرحالة إبراهيم المطيري، إلى أن حفل التدشين الرسمي للجمعية يُعد نقطة تَحَوّل في مسيرة محبي السفر والترحال؛ مبينًا أن من أهداف الجمعية، العمل على تنظيم العمل الحالي للرحالة والمهتمين بالسفر والسياحة، والذي في غالبه لا يعدو كونه اجتهادات فردية، وتحويله ليصبح عملًا مؤسسيًّا ومحوكمًا بشكل أكبر، وبما يحقق الأهداف المشتركة للأفراد والمجتمع؛ مشيرًا إلى أن رسالة الجمعية تنطوي على إرساء معايير جديدة للسياحة من خلال نخبة من الخبراء في مجالي السفر والسياحة وتقديم الاستشارات والدورات والمحاضرات التي تهدف لزيادة الوعي المجتمعي.

وأوضح "المطيري" أنه تم وضع أهداف الجمعية بما يتماشى مع التطلعات الوطنية لقطاع السفر والسياحة في المملكة؛ مما يترتب عليه تضافر الجهود لعقد عدد من الشراكات الاستراتيجية مع عدد من الجهات المتخصصة ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص؛ داعيًا جميع الرحالة في المملكة إلى الانضمام والمشاركة في مسيرة الجمعية، والاستفادة من الخدمات المقدمة والمزايا لمنتسبي الجمعية.

يُذكر أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي في أحد فنادق بريرا (التابع لمجموعة بودل للفنادق والمنتجعات) بالعاصمة السعودية الرياض؛ وذلك غدًا السبت 24 من المحرم 1442 الموافق 12 سبتمبر 2020م في تمام الساعة السابعة مساءً، بحضور عدد من وسائل الإعلام المختلفة والمسؤولين المهتمين بصناعة السفر والسياحة والترحال.

11 سبتمبر 2020 - 23 محرّم 1442
06:29 PM

رسميًّا.. انطلاق أول جمعية متخصصة في السياحة والترحال بالمملكة

لتكون أول مرجع للسفر محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا.. ومؤتمر غد يحضره نخبة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تنطلق رسميًّا جمعية الرحالة كأول جمعية متخصصة في مجال السفر والسياحة والترحال في المملكة العربية السعودية، ولتكون المرجع الأول في مجال السفر والترحال على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

وتسعى الجمعيـة التي جاء تأسيسها في مدينة الرياض لتصبح المظلة الرسمية للرحالة في كافة مناطق المملكة، إلى صناعـة كيـان مستقل للرحالـة وفـق أهـداف ورؤيـة المملكـة 2030؛ بهدف توحيـد الجهود وإرسـاء معاييـر جديـدة لمفهوم السفر والسـياحة مـن خلال نخبـة مـن الخبـراء فـي مجـال السـفر والسـياحة ذوي الكفـاءة العاليـة؛ حيث تضـم الجمعيـة عددًا مـن الرحالة والمهتمين بالسـفر والسياحة، كما تهدف الجمعية إلى مواكبة وتحقيق التطلعات الوطنية للسياحة الداخلية بما في ذلك الترويج للأماكن السياحية الداخلية والمواقع الأثرية التي تتمتع بها المملكة، كما أنه من ضمن أهداف الجمعية تقديم الخدمات والدعم اللوجستي للرحالة؛ بهدف تسهيل وتيسير السفر والترحال؛ بما في ذلك توعيتهم ليكونوا خير سفراء لـ"مملكة الإنسانية".

وأشار رئيس مجلس الإدارة الرحالة إبراهيم المطيري، إلى أن حفل التدشين الرسمي للجمعية يُعد نقطة تَحَوّل في مسيرة محبي السفر والترحال؛ مبينًا أن من أهداف الجمعية، العمل على تنظيم العمل الحالي للرحالة والمهتمين بالسفر والسياحة، والذي في غالبه لا يعدو كونه اجتهادات فردية، وتحويله ليصبح عملًا مؤسسيًّا ومحوكمًا بشكل أكبر، وبما يحقق الأهداف المشتركة للأفراد والمجتمع؛ مشيرًا إلى أن رسالة الجمعية تنطوي على إرساء معايير جديدة للسياحة من خلال نخبة من الخبراء في مجالي السفر والسياحة وتقديم الاستشارات والدورات والمحاضرات التي تهدف لزيادة الوعي المجتمعي.

وأوضح "المطيري" أنه تم وضع أهداف الجمعية بما يتماشى مع التطلعات الوطنية لقطاع السفر والسياحة في المملكة؛ مما يترتب عليه تضافر الجهود لعقد عدد من الشراكات الاستراتيجية مع عدد من الجهات المتخصصة ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص؛ داعيًا جميع الرحالة في المملكة إلى الانضمام والمشاركة في مسيرة الجمعية، والاستفادة من الخدمات المقدمة والمزايا لمنتسبي الجمعية.

يُذكر أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي في أحد فنادق بريرا (التابع لمجموعة بودل للفنادق والمنتجعات) بالعاصمة السعودية الرياض؛ وذلك غدًا السبت 24 من المحرم 1442 الموافق 12 سبتمبر 2020م في تمام الساعة السابعة مساءً، بحضور عدد من وسائل الإعلام المختلفة والمسؤولين المهتمين بصناعة السفر والسياحة والترحال.

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