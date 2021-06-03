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الجيش اليمني يقضي على عشرات الحوثيين في كمين بالجوف

مجاميع الميليشيا حاولت التسلل لموقع غرب معسكر الخنجر

نفّذت قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم (الخميس)، كمينًا محكمًا استهدف مجاميع من ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة الخنجر شمال مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري أن مجاميع من ميليشيا الحوثي حاولت التسلل إلى أحد المواقع العسكرية غرب معسكر الخنجر، إلا أن جنود الجيش الوطني كانوا يرصدون تحركاتها منذ البداية وأوقعوها في كمين.

وبيّن المصدر أن الكمين أسفر عن سقوط غالبية تلك العناصر بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار، مخلفين وراءهم عتادهم وجثث قتلاهم.

ميليشيا الحوثي الإرهابية الجيش اليمني اليمن

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش اليمني يقضي على عشرات الحوثيين في كمين بالجوف
سبق

نفّذت قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم (الخميس)، كمينًا محكمًا استهدف مجاميع من ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة الخنجر شمال مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري أن مجاميع من ميليشيا الحوثي حاولت التسلل إلى أحد المواقع العسكرية غرب معسكر الخنجر، إلا أن جنود الجيش الوطني كانوا يرصدون تحركاتها منذ البداية وأوقعوها في كمين.

وبيّن المصدر أن الكمين أسفر عن سقوط غالبية تلك العناصر بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار، مخلفين وراءهم عتادهم وجثث قتلاهم.

03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442
09:26 PM

الجيش اليمني يقضي على عشرات الحوثيين في كمين بالجوف

مجاميع الميليشيا حاولت التسلل لموقع غرب معسكر الخنجر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفّذت قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم (الخميس)، كمينًا محكمًا استهدف مجاميع من ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة الخنجر شمال مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري أن مجاميع من ميليشيا الحوثي حاولت التسلل إلى أحد المواقع العسكرية غرب معسكر الخنجر، إلا أن جنود الجيش الوطني كانوا يرصدون تحركاتها منذ البداية وأوقعوها في كمين.

وبيّن المصدر أن الكمين أسفر عن سقوط غالبية تلك العناصر بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار، مخلفين وراءهم عتادهم وجثث قتلاهم.

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