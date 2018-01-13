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"العمل" تصدر 53 قرارًا بحق مكاتب للاستقدام: سحب رخص وإيقاف خدمات

أبا الخيل: استقرار سوق الاستقدام وخلوّه من المخالفات وتراضي الأطراف المتعاقدة

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن إحصائية شاملة لأعمال لجنة النظر في مخالفات شركات ومكاتب الاستقدام للعام 2019.

وأفادت بأن عدد القرارات الصادرة من اللجنة بلغت (64) قرارًا؛ (11) منها تخص شركات الاستقدام؛ بينما تبلغ القرارات الخاصة بمكاتب الاستقدام (53) قرارًا، تشمل: (سحب التراخيص، وعدم التجديد، وإيقاف الخدمات، وإلغاء التراخيص بناء على الطلب، والسحب من الضمان البنكي، والاحتفاظ بالضمان البنكي).

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن الوزارة تحرص على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين، واستقرار سوق الاستقدام وخلوه من المخالفات وتراضي الأطراف المتعاقدة؛ بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للعملاء، بالتكامل مع الجهات الحكومية والخاصة لخدمة المستفيدين على نحو أفضل.

ودعا أبا الخيل جميع المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو مشكلات تواجههم في نشاط الاستقدام من خلال الاتصال على رقم خدمة العملاء 19911، أو من خلال زيارة فروع مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة، أو من خلال تطبيق "معًا للرصد" المتوفر على الأجهزة الذكية.

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مكاتب استقدام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العمل" تصدر 53 قرارًا بحق مكاتب للاستقدام: سحب رخص وإيقاف خدمات
سبق

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن إحصائية شاملة لأعمال لجنة النظر في مخالفات شركات ومكاتب الاستقدام للعام 2019.

وأفادت بأن عدد القرارات الصادرة من اللجنة بلغت (64) قرارًا؛ (11) منها تخص شركات الاستقدام؛ بينما تبلغ القرارات الخاصة بمكاتب الاستقدام (53) قرارًا، تشمل: (سحب التراخيص، وعدم التجديد، وإيقاف الخدمات، وإلغاء التراخيص بناء على الطلب، والسحب من الضمان البنكي، والاحتفاظ بالضمان البنكي).

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن الوزارة تحرص على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين، واستقرار سوق الاستقدام وخلوه من المخالفات وتراضي الأطراف المتعاقدة؛ بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للعملاء، بالتكامل مع الجهات الحكومية والخاصة لخدمة المستفيدين على نحو أفضل.

ودعا أبا الخيل جميع المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو مشكلات تواجههم في نشاط الاستقدام من خلال الاتصال على رقم خدمة العملاء 19911، أو من خلال زيارة فروع مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة، أو من خلال تطبيق "معًا للرصد" المتوفر على الأجهزة الذكية.

12 يناير 2020 - 17 جمادى الأول 1441
12:18 PM
اخر تعديل
13 يناير 2020 - 18 جمادى الأول 1441
05:20 AM

"العمل" تصدر 53 قرارًا بحق مكاتب للاستقدام: سحب رخص وإيقاف خدمات

أبا الخيل: استقرار سوق الاستقدام وخلوّه من المخالفات وتراضي الأطراف المتعاقدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن إحصائية شاملة لأعمال لجنة النظر في مخالفات شركات ومكاتب الاستقدام للعام 2019.

وأفادت بأن عدد القرارات الصادرة من اللجنة بلغت (64) قرارًا؛ (11) منها تخص شركات الاستقدام؛ بينما تبلغ القرارات الخاصة بمكاتب الاستقدام (53) قرارًا، تشمل: (سحب التراخيص، وعدم التجديد، وإيقاف الخدمات، وإلغاء التراخيص بناء على الطلب، والسحب من الضمان البنكي، والاحتفاظ بالضمان البنكي).

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن الوزارة تحرص على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين، واستقرار سوق الاستقدام وخلوه من المخالفات وتراضي الأطراف المتعاقدة؛ بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للعملاء، بالتكامل مع الجهات الحكومية والخاصة لخدمة المستفيدين على نحو أفضل.

ودعا أبا الخيل جميع المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو مشكلات تواجههم في نشاط الاستقدام من خلال الاتصال على رقم خدمة العملاء 19911، أو من خلال زيارة فروع مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة، أو من خلال تطبيق "معًا للرصد" المتوفر على الأجهزة الذكية.

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