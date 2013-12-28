النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
حُكِم عليها بناءً على المادة الـ43 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

المحكمة الجزائية المتخصصة: إدانة لجين الهذلول بسعيها لتنفيذ أجندة خارجية وتغيير النظام الأساسي للحكم

الصحة: لا أعراض على من تلقوا لقاح فيروس كورونا في المملكة

قالت: مستعدون لاستقبال آلاف المسجلين للحصول على اللقاح في الشرقية

أكدت وزارة الصحة أنه لا أعراض على من تلقوا لقاح فيروس كورونا في المملكة،

وأضافت الوزارة: مستعدون لاستقبال آلاف المسجلين للحصول على اللقاح في #الشرقية،

وتابعت: لدينا مئات المسجلين لتلقي لقاح #كورونا في #المنطقة_الشرقية.

وكانت وزارة الصحة، قد دشنت اليوم الاثنين، مركز لقاحات كورونا في المنطقة الشرقية، وبدأت حملة التطعيم بلقاح كورونا؛ وذلك في مركز لقاحات فيروس كورونا المستجد في أرض المعارض في الظهران، والذي يُعد الثالث في المملكة بعد مركزي اللقاحات في الرياض وجدة.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الصحة: لا أعراض على من تلقوا لقاح فيروس كورونا في المملكة
سبق

أكدت وزارة الصحة أنه لا أعراض على من تلقوا لقاح فيروس كورونا في المملكة،

وأضافت الوزارة: مستعدون لاستقبال آلاف المسجلين للحصول على اللقاح في #الشرقية،

وتابعت: لدينا مئات المسجلين لتلقي لقاح #كورونا في #المنطقة_الشرقية.

وكانت وزارة الصحة، قد دشنت اليوم الاثنين، مركز لقاحات كورونا في المنطقة الشرقية، وبدأت حملة التطعيم بلقاح كورونا؛ وذلك في مركز لقاحات فيروس كورونا المستجد في أرض المعارض في الظهران، والذي يُعد الثالث في المملكة بعد مركزي اللقاحات في الرياض وجدة.

28 ديسمبر 2020 - 13 جمادى الأول 1442
12:30 PM

الصحة: لا أعراض على من تلقوا لقاح فيروس كورونا في المملكة

قالت: مستعدون لاستقبال آلاف المسجلين للحصول على اللقاح في الشرقية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,357

أكدت وزارة الصحة أنه لا أعراض على من تلقوا لقاح فيروس كورونا في المملكة،

وأضافت الوزارة: مستعدون لاستقبال آلاف المسجلين للحصول على اللقاح في #الشرقية،

وتابعت: لدينا مئات المسجلين لتلقي لقاح #كورونا في #المنطقة_الشرقية.

وكانت وزارة الصحة، قد دشنت اليوم الاثنين، مركز لقاحات كورونا في المنطقة الشرقية، وبدأت حملة التطعيم بلقاح كورونا؛ وذلك في مركز لقاحات فيروس كورونا المستجد في أرض المعارض في الظهران، والذي يُعد الثالث في المملكة بعد مركزي اللقاحات في الرياض وجدة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,887
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,732
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,070
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,367

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

ماجد الحربي
وإن طال ليل الظالمين!!

وإن طال ليل الظالمين!!

عبدالمحسن الحارثي
المحزم المليان

المحزم المليان

حسن آل عمير
وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

علي آل شرمة
التطوُّر علامة حيوية

التطوُّر علامة حيوية

مها الجبر
عض قلبي ولا تعض راتبي!

عض قلبي ولا تعض راتبي!

عبدالغني الشيخ
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد
لغتنا العربية.. هي هويتنا

لغتنا العربية.. هي هويتنا

غسان محمد عسيلان
المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة