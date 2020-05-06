بالصور .. حريقٌ يلتهم مجموعة من الأشجار والنخيل في "قديح القطيف"

"الشهراني": فرق الدفاع المدني أخمدت الحريق .. ولا إصابات

تمكنت فرق الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، قبل قليل، من إخماد حريق نشب في أرض مهملة بحي القديح بمحافظة القطيف، والتهم مجموعة من الأشجار والنخيل.

وتفصيلاً، صرح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي الشهراني أن مركز القيادة والتوجيه تلقى بلاغًا في تمام الساعة ( ١٩:٣٣) من مساء أمس الثلاثاء عن نشوب حريق في مجموعة من الأشجار والنخيل في أرض مهملة على مساحة تقديرية ٣٠٠٠٠ م٢ بحي القديح.

وأضاف "الشهراني" أنه على الفور تم انتقال فرق الدفاع المدني وعند الوصول تم تطويق الحادث وحصر الحريق ومباشرة أعمال المكافحة التي ما زالت مستمرة حتى الآن دون إصابات ولله الحمد .