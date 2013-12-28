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"الصحة": تسجيل 119حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 174 خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا في فلسطين.. 1363 إصابة جديدة و26 وفاة ونسبة التعافي بلغت 83.4%

خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 26 وفاة و1363 إصابة جديدة بكورونا و1638 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 83.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 15.7%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات، لافتةً النظر إلى وجود 123 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 29 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

فيروس كورونا الجديد فلسطين

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كورونا في فلسطين.. 1363 إصابة جديدة و26 وفاة ونسبة التعافي بلغت 83.4%
سبق

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 26 وفاة و1363 إصابة جديدة بكورونا و1638 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 83.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 15.7%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات، لافتةً النظر إلى وجود 123 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 29 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

28 ديسمبر 2020 - 13 جمادى الأول 1442
04:23 PM

كورونا في فلسطين.. 1363 إصابة جديدة و26 وفاة ونسبة التعافي بلغت 83.4%

خلال الـ 24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 26 وفاة و1363 إصابة جديدة بكورونا و1638 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 83.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 15.7%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات، لافتةً النظر إلى وجود 123 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 29 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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