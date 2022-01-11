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"كورونا" يباغت 350 ألف فرنسي خلال يوم واحد

تحذير من إصابة نصف سكان القارة بـ"أوميكرون"

أفاد وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، اليوم "الثلاثاء"، بتسجيل أكثر من 350 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلاده خلال الـ24 ساعة الماضية؛ بحسب ما ذكرت "رويترز".

وتتطابق الإصابات مع تحذيرات المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، من أن نصف سكان القارة سيصابون بمتحور أوميكرون خلال 8 أسابيع.

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"كورونا" يباغت 350 ألف فرنسي خلال يوم واحد
سبق

أفاد وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، اليوم "الثلاثاء"، بتسجيل أكثر من 350 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلاده خلال الـ24 ساعة الماضية؛ بحسب ما ذكرت "رويترز".

وتتطابق الإصابات مع تحذيرات المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، من أن نصف سكان القارة سيصابون بمتحور أوميكرون خلال 8 أسابيع.

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443
06:21 PM

"كورونا" يباغت 350 ألف فرنسي خلال يوم واحد

تحذير من إصابة نصف سكان القارة بـ"أوميكرون"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، اليوم "الثلاثاء"، بتسجيل أكثر من 350 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلاده خلال الـ24 ساعة الماضية؛ بحسب ما ذكرت "رويترز".

وتتطابق الإصابات مع تحذيرات المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، من أن نصف سكان القارة سيصابون بمتحور أوميكرون خلال 8 أسابيع.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,451
201,250 سيارة ..

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