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شاهد.. البوابة الأكبر في العالم تجذب المشاركين برالي داكار السعودية لدى وصولهم لـ"الدواسر" ‫

"سبق" وثَّقت من الجو لحظة مرور المتسابقين وتوقُّف بعضهم لالتقاط الصور التذكارية ‫

تصوير: محمد آل مسحل

جذبت البوابة الأكبر في العالم، الواقعة في المدخل الشرقي لمحافظة وادي الدواسر، أنظار السائقين والمنظمين في رالي داكار السعودية2020، وذلك بعد وصلوهم المحافظة.

‫وتفصيلاً، وثَّقت عدسة "سبق" من الجو متسابقي المرحلة السابعة من رالي داكار السعودية أثناء مرورهم عصر اليوم من تحت البوابة الأكبر في العالم، في جو يسوده الأمن مع جمال هذا المَعْلم السياحي؛ ما دعا بعضهم للتوقف لالتقاط صور لها بعدسة هاتفه.

‫كما وثَّقت "سبق" صورًا من داخل مخيم المتسابقين للرالي الأبرز عالميًّا قرب مطار وادي الدواسر، الذي أكد من خلاله بعض السائقين والمنظمين قدرة السعودية على إدارة هذا الكرنفال العالمي الذي يعود بالفائدة على السياحة السعودية مع ما شاهدوه من تطور في تجربتهم منذ انطلاق المسابقة.

‫ُيُشار إلى أن بوابة محافظة وادي الدواسر أصبحت مَعْلمًا سعوديًّا وسياحيًّا بارزًا، ولفتت الأنظار لكل العابرين والمسافرين، وتقع على امتداد الطريق السريع "وادي الدواسر- الرياض- وادي الدواسر- الجنوب" بطول 60 مترًا.

‫وسُجلت البوابة في موسوعة جينيس، وتحمل مقاييس عالمية كأطول دلـة في العالم بارتفاع وصل إلى 26 مترًا، ويتوسط الدلتين مدخن بقاعدة مربعة، يبلغ طول ضلعها 8 أمتار، وبارتفاع 11 مترًا، ويعتبر أيضًا الأكبر في العالم. وقد صُمم بداخلها مركز أمني، يشرف على الطريقين، ويعلوه فنجان بقطر 7 أمتار، وهو الأكبر بالعالم، وتكفل ببنائها رجل الأعمال سلمان حمود الهدلاء، وتعد رمزًا للكرم وحسن الضيافة لأهالي وادي الدواسر.

وادي الدواسر رالي داكار السعودية 2020

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. البوابة الأكبر في العالم تجذب المشاركين برالي داكار السعودية لدى وصولهم لـ"الدواسر" ‫
سبق

تصوير: محمد آل مسحل

جذبت البوابة الأكبر في العالم، الواقعة في المدخل الشرقي لمحافظة وادي الدواسر، أنظار السائقين والمنظمين في رالي داكار السعودية2020، وذلك بعد وصلوهم المحافظة.

‫وتفصيلاً، وثَّقت عدسة "سبق" من الجو متسابقي المرحلة السابعة من رالي داكار السعودية أثناء مرورهم عصر اليوم من تحت البوابة الأكبر في العالم، في جو يسوده الأمن مع جمال هذا المَعْلم السياحي؛ ما دعا بعضهم للتوقف لالتقاط صور لها بعدسة هاتفه.

‫كما وثَّقت "سبق" صورًا من داخل مخيم المتسابقين للرالي الأبرز عالميًّا قرب مطار وادي الدواسر، الذي أكد من خلاله بعض السائقين والمنظمين قدرة السعودية على إدارة هذا الكرنفال العالمي الذي يعود بالفائدة على السياحة السعودية مع ما شاهدوه من تطور في تجربتهم منذ انطلاق المسابقة.

‫ُيُشار إلى أن بوابة محافظة وادي الدواسر أصبحت مَعْلمًا سعوديًّا وسياحيًّا بارزًا، ولفتت الأنظار لكل العابرين والمسافرين، وتقع على امتداد الطريق السريع "وادي الدواسر- الرياض- وادي الدواسر- الجنوب" بطول 60 مترًا.

‫وسُجلت البوابة في موسوعة جينيس، وتحمل مقاييس عالمية كأطول دلـة في العالم بارتفاع وصل إلى 26 مترًا، ويتوسط الدلتين مدخن بقاعدة مربعة، يبلغ طول ضلعها 8 أمتار، وبارتفاع 11 مترًا، ويعتبر أيضًا الأكبر في العالم. وقد صُمم بداخلها مركز أمني، يشرف على الطريقين، ويعلوه فنجان بقطر 7 أمتار، وهو الأكبر بالعالم، وتكفل ببنائها رجل الأعمال سلمان حمود الهدلاء، وتعد رمزًا للكرم وحسن الضيافة لأهالي وادي الدواسر.

12 يناير 2020 - 17 جمادى الأول 1441
11:36 PM

شاهد.. البوابة الأكبر في العالم تجذب المشاركين برالي داكار السعودية لدى وصولهم لـ"الدواسر" ‫

"سبق" وثَّقت من الجو لحظة مرور المتسابقين وتوقُّف بعضهم لالتقاط الصور التذكارية ‫

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خلف الدوسري - وادي الدواسر
0
8,320

تصوير: محمد آل مسحل

جذبت البوابة الأكبر في العالم، الواقعة في المدخل الشرقي لمحافظة وادي الدواسر، أنظار السائقين والمنظمين في رالي داكار السعودية2020، وذلك بعد وصلوهم المحافظة.

‫وتفصيلاً، وثَّقت عدسة "سبق" من الجو متسابقي المرحلة السابعة من رالي داكار السعودية أثناء مرورهم عصر اليوم من تحت البوابة الأكبر في العالم، في جو يسوده الأمن مع جمال هذا المَعْلم السياحي؛ ما دعا بعضهم للتوقف لالتقاط صور لها بعدسة هاتفه.

‫كما وثَّقت "سبق" صورًا من داخل مخيم المتسابقين للرالي الأبرز عالميًّا قرب مطار وادي الدواسر، الذي أكد من خلاله بعض السائقين والمنظمين قدرة السعودية على إدارة هذا الكرنفال العالمي الذي يعود بالفائدة على السياحة السعودية مع ما شاهدوه من تطور في تجربتهم منذ انطلاق المسابقة.

‫ُيُشار إلى أن بوابة محافظة وادي الدواسر أصبحت مَعْلمًا سعوديًّا وسياحيًّا بارزًا، ولفتت الأنظار لكل العابرين والمسافرين، وتقع على امتداد الطريق السريع "وادي الدواسر- الرياض- وادي الدواسر- الجنوب" بطول 60 مترًا.

‫وسُجلت البوابة في موسوعة جينيس، وتحمل مقاييس عالمية كأطول دلـة في العالم بارتفاع وصل إلى 26 مترًا، ويتوسط الدلتين مدخن بقاعدة مربعة، يبلغ طول ضلعها 8 أمتار، وبارتفاع 11 مترًا، ويعتبر أيضًا الأكبر في العالم. وقد صُمم بداخلها مركز أمني، يشرف على الطريقين، ويعلوه فنجان بقطر 7 أمتار، وهو الأكبر بالعالم، وتكفل ببنائها رجل الأعمال سلمان حمود الهدلاء، وتعد رمزًا للكرم وحسن الضيافة لأهالي وادي الدواسر.

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