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5 آلاف سعودي وسعودية استفادوا من خدمات وبرامج بوابة "سبل"

"هدف": خلال أسبوعين.. بيئة إلكترونية تفاعلية تهتم بالتثقيف والإرشاد المهني

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عن استفادة 5.719 سعودياً وسعوديةً من الخدمات والبرامج التفاعلية التي تقدمها بوابة التثقيف والإرشاد المهني الإلكترونية (سبل)، وذلك خلال الأسبوعين الماضيين من تطوير البوابة.

وتهدف بوابة "سبل" إلى تثقيف وتمكين الكوادر الوطنية مهنياً، وتوفير معلومات ومحتوى تفاعلي ومرئي عن سوق العمل، ومدعم باختبارات قياس الميول الوظيفي.

وأطلق الصندوق مؤخراً بوابة (سبل) المطورة التي تساعد في اتخاذ خيارات تعلم وخيارات مهنية أفضل عن طريق بناء منظومة متكاملة من خدمات التثقيف والإرشاد المهني.

كما تهدف "سبل" إلى توفير بيئة إلكترونية تفاعلية تهتم بالتثقيف والإرشاد المهني للفئات المستهدفة، وتمكينها من الاختيار الفعال لمسارات التعليم والعمل، وتطوير أدوات تساعد على تحديد الميول ومطابقتها مع المسارات الوظيفية، وكذلك تتيح خدمة التواصل مع مرشدين مهنيين عن بعد، لتقديم خدمة الإرشاد المهني للباحثين عن عمل في جميع مناطق المملكة.

وتساعد "سبل" في تمكين المستفيدين من معرفة الميول المهنية والأكاديمية، والمساهمة في زيادة نسبة الاستقرار الوظيفي والأكاديمي للمستفيدين، وتوعيتهم بأهم المهارات المطلوبة في سوق العمل، وتمكينهم من معرفة أهم المهن المستقبلية ونبذة عنها، وتقديم الاستشارات المهنية عن بعد وبشكل مباشر.

وتمكِّن المنصة الكوادر الوطنية من النظر إلى جميع المسارات المهنية وقطاعات سوق العمل على نحوٍ متساوٍ بما فيها القطاع الخاص والعمل الحر، ودعمهم بمهارات للتخطيط لمساراتهم المهنية والتي تتسق مع طموحاتهم الشخصية واحتياجاتهم.

صندوق تنمية الموارد البشرية هدف سبل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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5 آلاف سعودي وسعودية استفادوا من خدمات وبرامج بوابة "سبل"
سبق

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عن استفادة 5.719 سعودياً وسعوديةً من الخدمات والبرامج التفاعلية التي تقدمها بوابة التثقيف والإرشاد المهني الإلكترونية (سبل)، وذلك خلال الأسبوعين الماضيين من تطوير البوابة.

وتهدف بوابة "سبل" إلى تثقيف وتمكين الكوادر الوطنية مهنياً، وتوفير معلومات ومحتوى تفاعلي ومرئي عن سوق العمل، ومدعم باختبارات قياس الميول الوظيفي.

وأطلق الصندوق مؤخراً بوابة (سبل) المطورة التي تساعد في اتخاذ خيارات تعلم وخيارات مهنية أفضل عن طريق بناء منظومة متكاملة من خدمات التثقيف والإرشاد المهني.

كما تهدف "سبل" إلى توفير بيئة إلكترونية تفاعلية تهتم بالتثقيف والإرشاد المهني للفئات المستهدفة، وتمكينها من الاختيار الفعال لمسارات التعليم والعمل، وتطوير أدوات تساعد على تحديد الميول ومطابقتها مع المسارات الوظيفية، وكذلك تتيح خدمة التواصل مع مرشدين مهنيين عن بعد، لتقديم خدمة الإرشاد المهني للباحثين عن عمل في جميع مناطق المملكة.

وتساعد "سبل" في تمكين المستفيدين من معرفة الميول المهنية والأكاديمية، والمساهمة في زيادة نسبة الاستقرار الوظيفي والأكاديمي للمستفيدين، وتوعيتهم بأهم المهارات المطلوبة في سوق العمل، وتمكينهم من معرفة أهم المهن المستقبلية ونبذة عنها، وتقديم الاستشارات المهنية عن بعد وبشكل مباشر.

وتمكِّن المنصة الكوادر الوطنية من النظر إلى جميع المسارات المهنية وقطاعات سوق العمل على نحوٍ متساوٍ بما فيها القطاع الخاص والعمل الحر، ودعمهم بمهارات للتخطيط لمساراتهم المهنية والتي تتسق مع طموحاتهم الشخصية واحتياجاتهم.

21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
09:40 AM

5 آلاف سعودي وسعودية استفادوا من خدمات وبرامج بوابة "سبل"

"هدف": خلال أسبوعين.. بيئة إلكترونية تفاعلية تهتم بالتثقيف والإرشاد المهني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عن استفادة 5.719 سعودياً وسعوديةً من الخدمات والبرامج التفاعلية التي تقدمها بوابة التثقيف والإرشاد المهني الإلكترونية (سبل)، وذلك خلال الأسبوعين الماضيين من تطوير البوابة.

وتهدف بوابة "سبل" إلى تثقيف وتمكين الكوادر الوطنية مهنياً، وتوفير معلومات ومحتوى تفاعلي ومرئي عن سوق العمل، ومدعم باختبارات قياس الميول الوظيفي.

وأطلق الصندوق مؤخراً بوابة (سبل) المطورة التي تساعد في اتخاذ خيارات تعلم وخيارات مهنية أفضل عن طريق بناء منظومة متكاملة من خدمات التثقيف والإرشاد المهني.

كما تهدف "سبل" إلى توفير بيئة إلكترونية تفاعلية تهتم بالتثقيف والإرشاد المهني للفئات المستهدفة، وتمكينها من الاختيار الفعال لمسارات التعليم والعمل، وتطوير أدوات تساعد على تحديد الميول ومطابقتها مع المسارات الوظيفية، وكذلك تتيح خدمة التواصل مع مرشدين مهنيين عن بعد، لتقديم خدمة الإرشاد المهني للباحثين عن عمل في جميع مناطق المملكة.

وتساعد "سبل" في تمكين المستفيدين من معرفة الميول المهنية والأكاديمية، والمساهمة في زيادة نسبة الاستقرار الوظيفي والأكاديمي للمستفيدين، وتوعيتهم بأهم المهارات المطلوبة في سوق العمل، وتمكينهم من معرفة أهم المهن المستقبلية ونبذة عنها، وتقديم الاستشارات المهنية عن بعد وبشكل مباشر.

وتمكِّن المنصة الكوادر الوطنية من النظر إلى جميع المسارات المهنية وقطاعات سوق العمل على نحوٍ متساوٍ بما فيها القطاع الخاص والعمل الحر، ودعمهم بمهارات للتخطيط لمساراتهم المهنية والتي تتسق مع طموحاتهم الشخصية واحتياجاتهم.

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