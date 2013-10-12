النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المعاكسات" وقانون التشهير

أعجبني تحرُّك شرطة الرياض بالقبض على الوافدَين الاثنين اللذين قاما بالتحرش بفتيات سعوديات في مقهى بالعاصمة. وهذا يدل على أن استتباب الأمن ـ ولله الحمد ـ نعمة كبيرة، نشعر بها، ويلمسها المواطن والمقيم؛ إذ تقوم الجهات الأمنية بالضرب على يد كل مخالف بشكل سريع. والأجمل في الموضوع أن التحرك بناء على فيديو انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، بمعنى أن كل مواطن أو مقيم يستطيع أن يسهم بدور مهم في نشر السلم الاجتماعي إذا لاحظ ما يشير إلى بعض المخالفات غير الأخلاقية، وضرورة نشرها؛ ليتعظ الجميع، ويعلم من يريد التحرش بالنساء في الأسواق والمطاعم والمقاهي أن هناك عينًا تراقبه - إذا كان لا يخاف الله - من خلال تصوير الجوال، وهو لا يعلم أين هي هذه العين؛ ليصبح المسيء في خوف ووجل.. فمن أَمِن العقوبة أساء الأدب.

مع إطلاق التأشيرة السياحية من الضرورة الضرب بقوة على يد من تسول له نفسه التحرش بالفتيات. ويزداد الأمر خطورة إذا صدر من الوافد؛ لأنه يسيء إلى سمعة البلد، وربما يعتقد الكثير من السائحات في حال تحرش بها أحد أن الجميع سعوديون، وتُنقل هذه الصورة معها إلى بلدها. ولا أخفيكم سرًّا أن بعض الوافدين لدينا أتوا من بيئات متراخية في هذا الجانب؛ وتحتاج إلى الحزم في مثل هذه الأمور.

أود الحديث عن التحرش غير المباشر، وهو قيام بعض البائعين بالتحرش بالمتسوقات تحت ستار أنه بائع، ويحق له ما لا يحق لغيره، سواء موظفًا في كوفي أو مطعم، أو بائعًا في محل، وغيرهما. أتمنى تسجيل مثل هذه الحالات، وعرضها؛ ليأخذ المتحرش العقوبة الرادعة.

قامت حكومة دبي بتطبيق قانون التشهير بالمتحرشين، وهو قانون رادع بالتأكيد، سيخفف من تلك الممارسات غير الأخلاقية. أتمنى تطبيقه مع التحول الكبير والمهم الذي تشهده السعودية؛ ليعلم الجميع أن هناك قانونًا يحمي، وليست المرأة لقمة سهلة، يستطيع من يريد الوصول إليها.

عبدالرحمن المرشد

الرئيسية/ المملكة

اعلان
"المعاكسات" وقانون التشهير
سبق

أعجبني تحرُّك شرطة الرياض بالقبض على الوافدَين الاثنين اللذين قاما بالتحرش بفتيات سعوديات في مقهى بالعاصمة. وهذا يدل على أن استتباب الأمن ـ ولله الحمد ـ نعمة كبيرة، نشعر بها، ويلمسها المواطن والمقيم؛ إذ تقوم الجهات الأمنية بالضرب على يد كل مخالف بشكل سريع. والأجمل في الموضوع أن التحرك بناء على فيديو انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، بمعنى أن كل مواطن أو مقيم يستطيع أن يسهم بدور مهم في نشر السلم الاجتماعي إذا لاحظ ما يشير إلى بعض المخالفات غير الأخلاقية، وضرورة نشرها؛ ليتعظ الجميع، ويعلم من يريد التحرش بالنساء في الأسواق والمطاعم والمقاهي أن هناك عينًا تراقبه - إذا كان لا يخاف الله - من خلال تصوير الجوال، وهو لا يعلم أين هي هذه العين؛ ليصبح المسيء في خوف ووجل.. فمن أَمِن العقوبة أساء الأدب.

مع إطلاق التأشيرة السياحية من الضرورة الضرب بقوة على يد من تسول له نفسه التحرش بالفتيات. ويزداد الأمر خطورة إذا صدر من الوافد؛ لأنه يسيء إلى سمعة البلد، وربما يعتقد الكثير من السائحات في حال تحرش بها أحد أن الجميع سعوديون، وتُنقل هذه الصورة معها إلى بلدها. ولا أخفيكم سرًّا أن بعض الوافدين لدينا أتوا من بيئات متراخية في هذا الجانب؛ وتحتاج إلى الحزم في مثل هذه الأمور.

أود الحديث عن التحرش غير المباشر، وهو قيام بعض البائعين بالتحرش بالمتسوقات تحت ستار أنه بائع، ويحق له ما لا يحق لغيره، سواء موظفًا في كوفي أو مطعم، أو بائعًا في محل، وغيرهما. أتمنى تسجيل مثل هذه الحالات، وعرضها؛ ليأخذ المتحرش العقوبة الرادعة.

قامت حكومة دبي بتطبيق قانون التشهير بالمتحرشين، وهو قانون رادع بالتأكيد، سيخفف من تلك الممارسات غير الأخلاقية. أتمنى تطبيقه مع التحول الكبير والمهم الذي تشهده السعودية؛ ليعلم الجميع أن هناك قانونًا يحمي، وليست المرأة لقمة سهلة، يستطيع من يريد الوصول إليها.

12 أكتوبر 2019 - 13 صفر 1441
11:21 PM

"المعاكسات" وقانون التشهير

عبدالرحمن المرشد - الرياض
A A A
0
102

أعجبني تحرُّك شرطة الرياض بالقبض على الوافدَين الاثنين اللذين قاما بالتحرش بفتيات سعوديات في مقهى بالعاصمة. وهذا يدل على أن استتباب الأمن ـ ولله الحمد ـ نعمة كبيرة، نشعر بها، ويلمسها المواطن والمقيم؛ إذ تقوم الجهات الأمنية بالضرب على يد كل مخالف بشكل سريع. والأجمل في الموضوع أن التحرك بناء على فيديو انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، بمعنى أن كل مواطن أو مقيم يستطيع أن يسهم بدور مهم في نشر السلم الاجتماعي إذا لاحظ ما يشير إلى بعض المخالفات غير الأخلاقية، وضرورة نشرها؛ ليتعظ الجميع، ويعلم من يريد التحرش بالنساء في الأسواق والمطاعم والمقاهي أن هناك عينًا تراقبه - إذا كان لا يخاف الله - من خلال تصوير الجوال، وهو لا يعلم أين هي هذه العين؛ ليصبح المسيء في خوف ووجل.. فمن أَمِن العقوبة أساء الأدب.

مع إطلاق التأشيرة السياحية من الضرورة الضرب بقوة على يد من تسول له نفسه التحرش بالفتيات. ويزداد الأمر خطورة إذا صدر من الوافد؛ لأنه يسيء إلى سمعة البلد، وربما يعتقد الكثير من السائحات في حال تحرش بها أحد أن الجميع سعوديون، وتُنقل هذه الصورة معها إلى بلدها. ولا أخفيكم سرًّا أن بعض الوافدين لدينا أتوا من بيئات متراخية في هذا الجانب؛ وتحتاج إلى الحزم في مثل هذه الأمور.

أود الحديث عن التحرش غير المباشر، وهو قيام بعض البائعين بالتحرش بالمتسوقات تحت ستار أنه بائع، ويحق له ما لا يحق لغيره، سواء موظفًا في كوفي أو مطعم، أو بائعًا في محل، وغيرهما. أتمنى تسجيل مثل هذه الحالات، وعرضها؛ ليأخذ المتحرش العقوبة الرادعة.

قامت حكومة دبي بتطبيق قانون التشهير بالمتحرشين، وهو قانون رادع بالتأكيد، سيخفف من تلك الممارسات غير الأخلاقية. أتمنى تطبيقه مع التحول الكبير والمهم الذي تشهده السعودية؛ ليعلم الجميع أن هناك قانونًا يحمي، وليست المرأة لقمة سهلة، يستطيع من يريد الوصول إليها.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,975
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,712
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,822
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,511

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

"المعاكسات" وقانون التشهير

"المعاكسات" وقانون التشهير

عبدالرحمن المرشد
أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

ساير المنيعي
أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

ماجد الحربي
"الترفيه" من قمة الهرم

"الترفيه" من قمة الهرم

ماجد البريكان
الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي
متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

محمد المنيع
سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

عبدالرحمن القحطاني
لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة