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"الشمراني" يحصد الماجستير من جامعة الملك سعود

حصل المهندس محمد بن عمار الشمراني من منسوبي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على درجة الماجستير في السياسات البلدية وتنمية المدن من جامعة الملك سعود بتقدير ممتاز.

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"الشمراني" يحصد الماجستير من جامعة الملك سعود
سبق

حصل المهندس محمد بن عمار الشمراني من منسوبي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على درجة الماجستير في السياسات البلدية وتنمية المدن من جامعة الملك سعود بتقدير ممتاز.

19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443
10:40 PM

"الشمراني" يحصد الماجستير من جامعة الملك سعود

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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حصل المهندس محمد بن عمار الشمراني من منسوبي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على درجة الماجستير في السياسات البلدية وتنمية المدن من جامعة الملك سعود بتقدير ممتاز.

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