حصل المهندس محمد بن عمار الشمراني من منسوبي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على درجة الماجستير في السياسات البلدية وتنمية المدن من جامعة الملك سعود بتقدير ممتاز.
"الشمراني" يحصد الماجستير من جامعة الملك سعود
حصل المهندس محمد بن عمار الشمراني من منسوبي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على درجة الماجستير في السياسات البلدية وتنمية المدن من جامعة الملك سعود بتقدير ممتاز.
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"الشمراني" يحصد الماجستير من جامعة الملك سعودصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-19
19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443
10:40 PM
"الشمراني" يحصد الماجستير من جامعة الملك سعود
حصل المهندس محمد بن عمار الشمراني من منسوبي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على درجة الماجستير في السياسات البلدية وتنمية المدن من جامعة الملك سعود بتقدير ممتاز.
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