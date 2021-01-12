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وزير الرياضة يوجه بصرف 3 ملايين ريال لنادي الاتحاد

وجّه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، بتقديم مكافأة مالية قدرها ثلاثة ملايين ريال لنادي الاتحاد، وذلك بمناسبة تأهل الفريق الكروي الأول إلى نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

يأتي ذلك دعماً لممثل الوطن، وتأكيداً للاهتمام الذي توليه قيادة وطننا الغالي لكافة الفرق السعودية في مشاركاتها الخارجية في مختلف الألعاب والمنافسات، وبما يحفزها على تقديم المستوى المأمول الذي يعكس مدى تطور كرة القدم السعودية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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وزير الرياضة يوجه بصرف 3 ملايين ريال لنادي الاتحاد
سبق

وجّه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، بتقديم مكافأة مالية قدرها ثلاثة ملايين ريال لنادي الاتحاد، وذلك بمناسبة تأهل الفريق الكروي الأول إلى نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

يأتي ذلك دعماً لممثل الوطن، وتأكيداً للاهتمام الذي توليه قيادة وطننا الغالي لكافة الفرق السعودية في مشاركاتها الخارجية في مختلف الألعاب والمنافسات، وبما يحفزها على تقديم المستوى المأمول الذي يعكس مدى تطور كرة القدم السعودية.

12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442
11:18 PM

وزير الرياضة يوجه بصرف 3 ملايين ريال لنادي الاتحاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وجّه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، بتقديم مكافأة مالية قدرها ثلاثة ملايين ريال لنادي الاتحاد، وذلك بمناسبة تأهل الفريق الكروي الأول إلى نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

يأتي ذلك دعماً لممثل الوطن، وتأكيداً للاهتمام الذي توليه قيادة وطننا الغالي لكافة الفرق السعودية في مشاركاتها الخارجية في مختلف الألعاب والمنافسات، وبما يحفزها على تقديم المستوى المأمول الذي يعكس مدى تطور كرة القدم السعودية.

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