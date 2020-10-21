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بريد مايكروسوفت الاحترافي يحظى بتحديث مثير على "آيباد"

سيساعد على إمكانية تشغيل البريد ومتابعة الأعمال الأخرى

كشفت تقارير صحفية أن بريد مايكروسوفت الإلكتروني الاحترافي الشهير "أوت لوك" حَظِيَ بتحديث مثير على الحواسيب اللوحية التابعة لشركة "أبل" الأمريكية "آيباد".

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن تحديث "أوت لوك" على آيباد، حَظِيَ بوظائف جديدة، أبرزها إمكانية تقسيم الشاشة بين البريد الإلكتروني ومختلف التطبيقات الأخرى.

وسيساعد هذا على إمكانية تشغيل البريد ومتابعة أعماله بينما تقوم بعمل آخر على الحاسب.

كما أضافت "مايكروسوفت" تقنية جديدة هي إمكانية سحب جهات الاتصال من البحث إلى قائمة المرسل إليهم أو اختيار بعض الملفات وسحبها وإفلاتها فقط في الرسالة حتى يتم سحبها كمرفقات للبريد الإلكتروني.

وللحصول على تلك الميزات، ينبغي تحديث التطبيق الذي يحمل اسم "أوت لوك 4.60.0".

وكانت مايكروسوفت قد سبق ودعمت تلك الميزات في الحواسيب اللوحية التابعة لها "سرفس برو" في وقت سابق من هذا العام.

مايكروسوفت

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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بريد مايكروسوفت الاحترافي يحظى بتحديث مثير على "آيباد"
سبق

كشفت تقارير صحفية أن بريد مايكروسوفت الإلكتروني الاحترافي الشهير "أوت لوك" حَظِيَ بتحديث مثير على الحواسيب اللوحية التابعة لشركة "أبل" الأمريكية "آيباد".

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن تحديث "أوت لوك" على آيباد، حَظِيَ بوظائف جديدة، أبرزها إمكانية تقسيم الشاشة بين البريد الإلكتروني ومختلف التطبيقات الأخرى.

وسيساعد هذا على إمكانية تشغيل البريد ومتابعة أعماله بينما تقوم بعمل آخر على الحاسب.

كما أضافت "مايكروسوفت" تقنية جديدة هي إمكانية سحب جهات الاتصال من البحث إلى قائمة المرسل إليهم أو اختيار بعض الملفات وسحبها وإفلاتها فقط في الرسالة حتى يتم سحبها كمرفقات للبريد الإلكتروني.

وللحصول على تلك الميزات، ينبغي تحديث التطبيق الذي يحمل اسم "أوت لوك 4.60.0".

وكانت مايكروسوفت قد سبق ودعمت تلك الميزات في الحواسيب اللوحية التابعة لها "سرفس برو" في وقت سابق من هذا العام.

21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
12:38 PM

بريد مايكروسوفت الاحترافي يحظى بتحديث مثير على "آيباد"

سيساعد على إمكانية تشغيل البريد ومتابعة الأعمال الأخرى

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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كشفت تقارير صحفية أن بريد مايكروسوفت الإلكتروني الاحترافي الشهير "أوت لوك" حَظِيَ بتحديث مثير على الحواسيب اللوحية التابعة لشركة "أبل" الأمريكية "آيباد".

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن تحديث "أوت لوك" على آيباد، حَظِيَ بوظائف جديدة، أبرزها إمكانية تقسيم الشاشة بين البريد الإلكتروني ومختلف التطبيقات الأخرى.

وسيساعد هذا على إمكانية تشغيل البريد ومتابعة أعماله بينما تقوم بعمل آخر على الحاسب.

كما أضافت "مايكروسوفت" تقنية جديدة هي إمكانية سحب جهات الاتصال من البحث إلى قائمة المرسل إليهم أو اختيار بعض الملفات وسحبها وإفلاتها فقط في الرسالة حتى يتم سحبها كمرفقات للبريد الإلكتروني.

وللحصول على تلك الميزات، ينبغي تحديث التطبيق الذي يحمل اسم "أوت لوك 4.60.0".

وكانت مايكروسوفت قد سبق ودعمت تلك الميزات في الحواسيب اللوحية التابعة لها "سرفس برو" في وقت سابق من هذا العام.

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