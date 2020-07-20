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5 حالات جديدة .. حصيلة إصابات "كورونا" في الأردن ترتفع إلى 1.223

شفاء 4 مرضى من الفيروس

أفادت وزارة الصحة الأردنية اليوم (الاثنين)، بتسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات الى 1.223 إصابة.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، أن الحالات الجديدة تعود لأردنيين قادمين من الخارج.

وأشارت إلى تسجيل 4 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1.028 حالة.

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5 حالات جديدة .. حصيلة إصابات "كورونا" في الأردن ترتفع إلى 1.223
سبق

أفادت وزارة الصحة الأردنية اليوم (الاثنين)، بتسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات الى 1.223 إصابة.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، أن الحالات الجديدة تعود لأردنيين قادمين من الخارج.

وأشارت إلى تسجيل 4 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1.028 حالة.

20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
09:14 PM

5 حالات جديدة .. حصيلة إصابات "كورونا" في الأردن ترتفع إلى 1.223

شفاء 4 مرضى من الفيروس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عمّان
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أفادت وزارة الصحة الأردنية اليوم (الاثنين)، بتسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات الى 1.223 إصابة.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، أن الحالات الجديدة تعود لأردنيين قادمين من الخارج.

وأشارت إلى تسجيل 4 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1.028 حالة.

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