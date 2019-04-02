النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8934.69 نقطة

بتداولات تجاوزت 3.3 مليار ريال لأكثر من 129 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 38.14 نقطة ليقفل عند مستوى 8934.69 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.3 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 129 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 109 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 97 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 76 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الخضري، تشب، التصنيع، أميانتيت، ودار الأركان الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الخبير ريت، شمس، سويكورب وابل ريت، المملكة، وملاذ للتأمين فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و4.76% .

وكانت أسهم شركات: كيان السعودية، الإنماء، أميانتيت، التصنيع، ودار الأركان هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، سابك، الإنماء، التصنيع، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 13.34 نقطة ليقفل عند مستوى 3678.84 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.2 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 67 ألف سهم تقاسمتها 155 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8934.69 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 38.14 نقطة ليقفل عند مستوى 8934.69 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.3 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 129 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 109 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 97 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 76 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الخضري، تشب، التصنيع، أميانتيت، ودار الأركان الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الخبير ريت، شمس، سويكورب وابل ريت، المملكة، وملاذ للتأمين فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و4.76% .

وكانت أسهم شركات: كيان السعودية، الإنماء، أميانتيت، التصنيع، ودار الأركان هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، سابك، الإنماء، التصنيع، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 13.34 نقطة ليقفل عند مستوى 3678.84 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.2 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 67 ألف سهم تقاسمتها 155 صفقة.

02 إبريل 2019 - 26 رجب 1440
04:01 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8934.69 نقطة

بتداولات تجاوزت 3.3 مليار ريال لأكثر من 129 مليون سهم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
468

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 38.14 نقطة ليقفل عند مستوى 8934.69 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.3 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 129 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 109 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 97 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 76 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الخضري، تشب، التصنيع، أميانتيت، ودار الأركان الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الخبير ريت، شمس، سويكورب وابل ريت، المملكة، وملاذ للتأمين فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و4.76% .

وكانت أسهم شركات: كيان السعودية، الإنماء، أميانتيت، التصنيع، ودار الأركان هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، سابك، الإنماء، التصنيع، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 13.34 نقطة ليقفل عند مستوى 3678.84 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.2 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 67 ألف سهم تقاسمتها 155 صفقة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,045
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,299
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,102
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
29,964

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان
ماذا حصل في الديربي؟

ماذا حصل في الديربي؟

صالح المسلّم
قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

عبدالرحمن المرشد
الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

صالح مطر الغامدي
الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

منى الرشيدي
حارِبوها فإنها "نتنة"

حارِبوها فإنها "نتنة"

سلطان رديف
النقل السريع..!!

النقل السريع..!!

محمد الصيـعري
دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

ماجد البريكان
المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

ساير المنيعي
تسريبات "الصرف" السياسي..!

تسريبات "الصرف" السياسي..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة