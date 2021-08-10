النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

النيابة العامة تحذّر من أي أنشطة تنتحل صفة جهات حكومية للاحتيال

أكدت أنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف

أوضحت النيابة العامة أن الأنشطة التي تنطوي على بثّ روابط إلكترونية أو رسائل وهمية أو تنتحل صفة جهات حكومية أو هيئات مالية أو خدمية بأي وسيلة كانت للاحتيال المالي على الغير؛ محظورة وتُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها على موقع تويتر: "كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلًا أو أكثر ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب أو الخداع أو الإيهام، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى "7" سنوات، وغرامة مالية تصل إلى "5" ملايين ريال".

وتابعت: "تُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف طبقًا لقرار النائب العام".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
النيابة العامة تحذّر من أي أنشطة تنتحل صفة جهات حكومية للاحتيال
سبق

أوضحت النيابة العامة أن الأنشطة التي تنطوي على بثّ روابط إلكترونية أو رسائل وهمية أو تنتحل صفة جهات حكومية أو هيئات مالية أو خدمية بأي وسيلة كانت للاحتيال المالي على الغير؛ محظورة وتُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها على موقع تويتر: "كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلًا أو أكثر ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب أو الخداع أو الإيهام، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى "7" سنوات، وغرامة مالية تصل إلى "5" ملايين ريال".

وتابعت: "تُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف طبقًا لقرار النائب العام".

10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
09:29 PM

النيابة العامة تحذّر من أي أنشطة تنتحل صفة جهات حكومية للاحتيال

أكدت أنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف

A A A
ذياب الشمري - الرياض
2
1,636

أوضحت النيابة العامة أن الأنشطة التي تنطوي على بثّ روابط إلكترونية أو رسائل وهمية أو تنتحل صفة جهات حكومية أو هيئات مالية أو خدمية بأي وسيلة كانت للاحتيال المالي على الغير؛ محظورة وتُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها على موقع تويتر: "كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلًا أو أكثر ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب أو الخداع أو الإيهام، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى "7" سنوات، وغرامة مالية تصل إلى "5" ملايين ريال".

وتابعت: "تُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف طبقًا لقرار النائب العام".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,615
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,317
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,601
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,272

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

جمعان الكرت
المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

بندر الشهري
حتى لا يتناثر العش الآمن

حتى لا يتناثر العش الآمن

هلال الهلالي
الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

عبدالمحسن الحارثي
الدلال الأسري

الدلال الأسري

بندر مغرم الشهري
المملكة تهزم الإرهاب

المملكة تهزم الإرهاب

علي آل شرمة
إجازة بلا إجازة..!

إجازة بلا إجازة..!

مها الجبر
الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

صالح مطر الغامدي
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة