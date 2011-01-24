6 تحت الصفر.. أقل درجة حرارة بالمملكة سُجّلت هنا

"الأرصاد" توقّع طقساً بارداً ومستقراً على معظم المناطق

كشف #المركز_الوطني_للأرصاد، عن أبرز درجات الحرارة الصغرى المسجّلة اليوم.

وقال المركز سجَّلت القريات (-0.6) وطريف (0)، أما عرعر فسجَّلت (1)، فيما سجَّلت سكاكا (2.9)، ورفحا وتبوك سجَّلتا (3) درجات.

وفي وقتٍ سابق، توقّع المركز في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً على أجزاءٍ من جنوب غرب المملكة وغربها وأن يكون الطقس بارداً ومستقراً على معظم مناطق المملكة.