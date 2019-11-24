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"جيوفينكو" يحصد جائزة أفضل لاعب في نهائي دوري آسيا

أسهم في تتويج الهلال باللقب السابع والذهاب لكأس العالم للأندية

حصل لاعب الهلال، الإيطالي "جيوفينكو" على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه ونظيره الياباني "أوراوا"، بعد أن أسهم في تتويج الزعيم بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2019 للمرة السابعة والفوز بنتيجة 2/ 0.

وكان الهلال قد فاز في لقاء الرياض؛ بهدف "كاريلو" دون مقابل، وذهابه لبطولة كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه.

جيوفينكو أفضل لاعب الهلال نهائي دوري أبطال آسيا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"جيوفينكو" يحصد جائزة أفضل لاعب في نهائي دوري آسيا
سبق

حصل لاعب الهلال، الإيطالي "جيوفينكو" على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه ونظيره الياباني "أوراوا"، بعد أن أسهم في تتويج الزعيم بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2019 للمرة السابعة والفوز بنتيجة 2/ 0.

وكان الهلال قد فاز في لقاء الرياض؛ بهدف "كاريلو" دون مقابل، وذهابه لبطولة كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه.

24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441
03:15 PM

"جيوفينكو" يحصد جائزة أفضل لاعب في نهائي دوري آسيا

أسهم في تتويج الهلال باللقب السابع والذهاب لكأس العالم للأندية

A A A
أحمد سرور - الرياض
5
2,803

حصل لاعب الهلال، الإيطالي "جيوفينكو" على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه ونظيره الياباني "أوراوا"، بعد أن أسهم في تتويج الزعيم بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2019 للمرة السابعة والفوز بنتيجة 2/ 0.

وكان الهلال قد فاز في لقاء الرياض؛ بهدف "كاريلو" دون مقابل، وذهابه لبطولة كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه.

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