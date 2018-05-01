النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اختتام الأنشطة الطلابية بمتوسطة الإحسان بأبها

تم تكريم المتميزين في مختلف المجالات

احتفلت متوسطة الإحسان بأبها اليوم باختتام أنشطتها للعام الدراسي الجاري، وتكريم المتميزين في مختلف المجالات، بحضور مدير إدارة الإعلام التربوي بتعليم عسير محمد مانع آل يحيى وعدد من أولياء أمور الطلاب.

تضمن الاحتفال كلمة لقائد المدرسة عبدالعزيز الأحمري أكد من خلالها أن المدرسة نفذت منظومة متكاملة من البرامج والمناشط على مدار العام في مجالات علمية وثقافية واجتماعية ورياضية وتقنية، بهدف إثراء خبرات الطلاب وتنمية مهاراتهم، منوهاً بجهود منسوبي المدرسة من الإداريين والمعلمين، وتعاون أولياء أمور الطلاب.

عقب ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن برامج المدرسة، فيما قدم الطلاب عروضاً مسرحية ومشاهد متنوعة وفقرات إلقائية وأخرى وطنية، فيما جرى تكريم المعلمين والطلاب المتفوقين دراسياً والمتميزين في الأندية ومجالات النشاط.


الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
اختتام الأنشطة الطلابية بمتوسطة الإحسان بأبها
سبق

احتفلت متوسطة الإحسان بأبها اليوم باختتام أنشطتها للعام الدراسي الجاري، وتكريم المتميزين في مختلف المجالات، بحضور مدير إدارة الإعلام التربوي بتعليم عسير محمد مانع آل يحيى وعدد من أولياء أمور الطلاب.

تضمن الاحتفال كلمة لقائد المدرسة عبدالعزيز الأحمري أكد من خلالها أن المدرسة نفذت منظومة متكاملة من البرامج والمناشط على مدار العام في مجالات علمية وثقافية واجتماعية ورياضية وتقنية، بهدف إثراء خبرات الطلاب وتنمية مهاراتهم، منوهاً بجهود منسوبي المدرسة من الإداريين والمعلمين، وتعاون أولياء أمور الطلاب.

عقب ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن برامج المدرسة، فيما قدم الطلاب عروضاً مسرحية ومشاهد متنوعة وفقرات إلقائية وأخرى وطنية، فيما جرى تكريم المعلمين والطلاب المتفوقين دراسياً والمتميزين في الأندية ومجالات النشاط.


01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
10:01 PM

اختتام الأنشطة الطلابية بمتوسطة الإحسان بأبها

تم تكريم المتميزين في مختلف المجالات

A A A
بندر آل عوض - عسير
0
106

احتفلت متوسطة الإحسان بأبها اليوم باختتام أنشطتها للعام الدراسي الجاري، وتكريم المتميزين في مختلف المجالات، بحضور مدير إدارة الإعلام التربوي بتعليم عسير محمد مانع آل يحيى وعدد من أولياء أمور الطلاب.

تضمن الاحتفال كلمة لقائد المدرسة عبدالعزيز الأحمري أكد من خلالها أن المدرسة نفذت منظومة متكاملة من البرامج والمناشط على مدار العام في مجالات علمية وثقافية واجتماعية ورياضية وتقنية، بهدف إثراء خبرات الطلاب وتنمية مهاراتهم، منوهاً بجهود منسوبي المدرسة من الإداريين والمعلمين، وتعاون أولياء أمور الطلاب.

عقب ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن برامج المدرسة، فيما قدم الطلاب عروضاً مسرحية ومشاهد متنوعة وفقرات إلقائية وأخرى وطنية، فيما جرى تكريم المعلمين والطلاب المتفوقين دراسياً والمتميزين في الأندية ومجالات النشاط.


شارك برأيك
72
467

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
12,418
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
35,109
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
40,182
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
47,304

كاريكاتير

#السعودية_أولاً

المقالات

انتهى زمن الأربعة الكبار

انتهى زمن الأربعة الكبار

سلطان رديف
قيمة الشهادة

قيمة الشهادة

يحيى فقيهي
قيمة الشهادة

قيمة الشهادة

يحيى فقيهي
لمن.. نبارك؟!!

لمن.. نبارك؟!!

وحيد بغدادي
الكهرباء في جازان..!!

الكهرباء في جازان..!!

أحمد الحربي
خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

ماجد الحربي
نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

جمعان الكرت
الصبر على السعوديين..!!

الصبر على السعوديين..!!

محمد الصيـعري
ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

مها عبدالله الحقباني
نحو تحوُّل ثقافي أشمل

نحو تحوُّل ثقافي أشمل

هلال الهلالي
انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

عبدالرحمن المرشد
قناة (غصب) الجديدة..!

قناة (غصب) الجديدة..!

أحمد الحربي

إنفوجرافيك

ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة
ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة