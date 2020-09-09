النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

التخصصات الصحية تطلق منصة نتائج اختبار رخصة الممارسة.. نِسَب الاجتياز تتجاوز 90%

الهيئة: تحقيقًا لأهداف الاندماج مع المجتمع وإتاحة البيانات بكل شفافية بما يخدم المصلحة العامة

أطلقت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، المنصة التفاعلية الحية لنتائج اختبار رخصة الممارسة المهنية التي من خلالها يمكن الاطلاع على الأرقام والنسب الخاصة بالاختبارات؛ مبينةً أن أكثر من 90% من المتقدمين للاختبارات من خريجي الجامعات السعودية يجتازونها بكفاءة.

ويأتي إطلاق المنصة؛ تحقيقًا لأهداف الهيئة في الاندماج مع المجتمع، وإتاحة الاطلاع على البيانات بكل شفافية؛ بما يخدم المصلحة العامة، وتسهيل الحصول على النسب والأرقام المتعلقة باختبار رخصة الممارسة المهنية.

وأوضح مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي لهيئة التخصصات الصحية فهد القثامي، أن المنصة التفاعلية هي واحدة من التحولات الكبيرة للهيئة في مجال البيانات، وإتاحة الاطلاع عليها؛ حيث عملت على ذلك استراتيجيًّا بما يجعلها في متناول المتخصصين والجهات بجميع فئاتها ويحقق الفائدة العامة من خلال الاعتماد على البيانات اللحظية والمحدثة بشكل مستمر.

وأشار إلى أن نِسَب الاجتياز المرتفعة في اختبارات الممارسة المهنية، تثبت مدى كفاءة الكوادر الوطنية ومخرجات التعليم في الوطن؛ موضحًا أن اختبارات الممارسة المهنية تهدف إلى التأكد من كفاءة الممارسين الصحيين، ومدى قدرتهم على الممارسة الآمنة؛ حفاظًا على صحة المجتمع والمرضى.

ويمكن زيارة المنصة التفاعلية عبر الرابط الإلكتروني https://public.scfhs.org.sa/، والاطلاع على الأرقام والبيانات الخاصة بالاختبارات بشكل لحظي.

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
التخصصات الصحية تطلق منصة نتائج اختبار رخصة الممارسة.. نِسَب الاجتياز تتجاوز 90%
سبق

أطلقت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، المنصة التفاعلية الحية لنتائج اختبار رخصة الممارسة المهنية التي من خلالها يمكن الاطلاع على الأرقام والنسب الخاصة بالاختبارات؛ مبينةً أن أكثر من 90% من المتقدمين للاختبارات من خريجي الجامعات السعودية يجتازونها بكفاءة.

ويأتي إطلاق المنصة؛ تحقيقًا لأهداف الهيئة في الاندماج مع المجتمع، وإتاحة الاطلاع على البيانات بكل شفافية؛ بما يخدم المصلحة العامة، وتسهيل الحصول على النسب والأرقام المتعلقة باختبار رخصة الممارسة المهنية.

وأوضح مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي لهيئة التخصصات الصحية فهد القثامي، أن المنصة التفاعلية هي واحدة من التحولات الكبيرة للهيئة في مجال البيانات، وإتاحة الاطلاع عليها؛ حيث عملت على ذلك استراتيجيًّا بما يجعلها في متناول المتخصصين والجهات بجميع فئاتها ويحقق الفائدة العامة من خلال الاعتماد على البيانات اللحظية والمحدثة بشكل مستمر.

وأشار إلى أن نِسَب الاجتياز المرتفعة في اختبارات الممارسة المهنية، تثبت مدى كفاءة الكوادر الوطنية ومخرجات التعليم في الوطن؛ موضحًا أن اختبارات الممارسة المهنية تهدف إلى التأكد من كفاءة الممارسين الصحيين، ومدى قدرتهم على الممارسة الآمنة؛ حفاظًا على صحة المجتمع والمرضى.

ويمكن زيارة المنصة التفاعلية عبر الرابط الإلكتروني https://public.scfhs.org.sa/، والاطلاع على الأرقام والبيانات الخاصة بالاختبارات بشكل لحظي.

09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442
11:06 AM

التخصصات الصحية تطلق منصة نتائج اختبار رخصة الممارسة.. نِسَب الاجتياز تتجاوز 90%

الهيئة: تحقيقًا لأهداف الاندماج مع المجتمع وإتاحة البيانات بكل شفافية بما يخدم المصلحة العامة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
5
967

أطلقت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، المنصة التفاعلية الحية لنتائج اختبار رخصة الممارسة المهنية التي من خلالها يمكن الاطلاع على الأرقام والنسب الخاصة بالاختبارات؛ مبينةً أن أكثر من 90% من المتقدمين للاختبارات من خريجي الجامعات السعودية يجتازونها بكفاءة.

ويأتي إطلاق المنصة؛ تحقيقًا لأهداف الهيئة في الاندماج مع المجتمع، وإتاحة الاطلاع على البيانات بكل شفافية؛ بما يخدم المصلحة العامة، وتسهيل الحصول على النسب والأرقام المتعلقة باختبار رخصة الممارسة المهنية.

وأوضح مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي لهيئة التخصصات الصحية فهد القثامي، أن المنصة التفاعلية هي واحدة من التحولات الكبيرة للهيئة في مجال البيانات، وإتاحة الاطلاع عليها؛ حيث عملت على ذلك استراتيجيًّا بما يجعلها في متناول المتخصصين والجهات بجميع فئاتها ويحقق الفائدة العامة من خلال الاعتماد على البيانات اللحظية والمحدثة بشكل مستمر.

وأشار إلى أن نِسَب الاجتياز المرتفعة في اختبارات الممارسة المهنية، تثبت مدى كفاءة الكوادر الوطنية ومخرجات التعليم في الوطن؛ موضحًا أن اختبارات الممارسة المهنية تهدف إلى التأكد من كفاءة الممارسين الصحيين، ومدى قدرتهم على الممارسة الآمنة؛ حفاظًا على صحة المجتمع والمرضى.

ويمكن زيارة المنصة التفاعلية عبر الرابط الإلكتروني https://public.scfhs.org.sa/، والاطلاع على الأرقام والبيانات الخاصة بالاختبارات بشكل لحظي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,775
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,794
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,359
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,398

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

عبدالرحمن المرشد
واقعية التعليم الافتراضي!!

واقعية التعليم الافتراضي!!

عبدالله بن خميس العمري
المرشدون والمرشدات في منزلة بين المنزلتين..!!

المرشدون والمرشدات في منزلة بين المنزلتين..!!

ماجد الحربي
وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

سارة الجهني
السعودية.. والحرب على الفساد

السعودية.. والحرب على الفساد

غسان محمد عسيلان
"الفشليستا".. بكسر اللام

"الفشليستا".. بكسر اللام

فراس طرابلسي
جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

حواء القرني
الوسطية وأساليب الإخوان

الوسطية وأساليب الإخوان

علي آل شرمة
صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

حسن آل عمير
الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة