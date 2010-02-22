النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"البريد السعودي" يحذر: رسائل نصب واحتيال تصل لعملاء تطلب بيانات شخصية

عبر البريد الإلكتروني ولسداد فواتير وخدمات

حذر البريد السعودي من رسائل احتيالية بهدف الحصول على مبالغ لاستلام الشحنات.

وجدّد البريد السعودي التنويه لعملائه بعدم التعامل مع الرسائل الاحتيالية الواردة عبر البريد الإلكتروني التي تنتحل صفة وشعار مؤسسة البريد السعودي بهدف الحصول على مبالغ كشرط وهمي لاستلام الشحنات، مؤكداً أن البريد السعودي لا يستخدم البريد الإلكتروني لسداد الفواتير لكافة الخدمات والمنتجات.

ويستخدم البريد السعودي الرسائل النصية فقط لإرسال رابط سداد يحتوي على النطاق http://sp.com.sa ويتطلب التحقق الثنائي من العميل، كما يمكن التحقق من الفواتير المستحقة من خلال التطبيق أو بريدي أونلاين http://my.sp.com.sa.

وكانت رسالة إلكترونية وصلت للكثير من عملاء البريد السعودي وغيرهم، عبر البريد الإلكتروني، تطلب من صاحب البريد تعبئة بيانات خاصة به مثل الاسم ورقم الهاتف وموقع المنزل وغيرها من المعلومات الخاصة؛ الأمر الذي حذر منه البريد السعودي وطلب عدم التعاون مع مثل تلك الرسائل، والتأكد من مصدرها الرسمي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"البريد السعودي" يحذر: رسائل نصب واحتيال تصل لعملاء تطلب بيانات شخصية
سبق

حذر البريد السعودي من رسائل احتيالية بهدف الحصول على مبالغ لاستلام الشحنات.

وجدّد البريد السعودي التنويه لعملائه بعدم التعامل مع الرسائل الاحتيالية الواردة عبر البريد الإلكتروني التي تنتحل صفة وشعار مؤسسة البريد السعودي بهدف الحصول على مبالغ كشرط وهمي لاستلام الشحنات، مؤكداً أن البريد السعودي لا يستخدم البريد الإلكتروني لسداد الفواتير لكافة الخدمات والمنتجات.

ويستخدم البريد السعودي الرسائل النصية فقط لإرسال رابط سداد يحتوي على النطاق http://sp.com.sa ويتطلب التحقق الثنائي من العميل، كما يمكن التحقق من الفواتير المستحقة من خلال التطبيق أو بريدي أونلاين http://my.sp.com.sa.

وكانت رسالة إلكترونية وصلت للكثير من عملاء البريد السعودي وغيرهم، عبر البريد الإلكتروني، تطلب من صاحب البريد تعبئة بيانات خاصة به مثل الاسم ورقم الهاتف وموقع المنزل وغيرها من المعلومات الخاصة؛ الأمر الذي حذر منه البريد السعودي وطلب عدم التعاون مع مثل تلك الرسائل، والتأكد من مصدرها الرسمي.

22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442
09:49 PM

"البريد السعودي" يحذر: رسائل نصب واحتيال تصل لعملاء تطلب بيانات شخصية

عبر البريد الإلكتروني ولسداد فواتير وخدمات

A A A
عبدالله السالم - الدمام
0
246

حذر البريد السعودي من رسائل احتيالية بهدف الحصول على مبالغ لاستلام الشحنات.

وجدّد البريد السعودي التنويه لعملائه بعدم التعامل مع الرسائل الاحتيالية الواردة عبر البريد الإلكتروني التي تنتحل صفة وشعار مؤسسة البريد السعودي بهدف الحصول على مبالغ كشرط وهمي لاستلام الشحنات، مؤكداً أن البريد السعودي لا يستخدم البريد الإلكتروني لسداد الفواتير لكافة الخدمات والمنتجات.

ويستخدم البريد السعودي الرسائل النصية فقط لإرسال رابط سداد يحتوي على النطاق http://sp.com.sa ويتطلب التحقق الثنائي من العميل، كما يمكن التحقق من الفواتير المستحقة من خلال التطبيق أو بريدي أونلاين http://my.sp.com.sa.

وكانت رسالة إلكترونية وصلت للكثير من عملاء البريد السعودي وغيرهم، عبر البريد الإلكتروني، تطلب من صاحب البريد تعبئة بيانات خاصة به مثل الاسم ورقم الهاتف وموقع المنزل وغيرها من المعلومات الخاصة؛ الأمر الذي حذر منه البريد السعودي وطلب عدم التعاون مع مثل تلك الرسائل، والتأكد من مصدرها الرسمي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,358
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,696
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,138
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,730

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أمانة الرياض.. مَشاهد

أمانة الرياض.. مَشاهد

محمد الحيدر
رمــز العـدالـة..!!

رمــز العـدالـة..!!

أحمد عجب
وَهْم المعرفة

وَهْم المعرفة

مها الجبر
التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

عبدالغني الشيخ
المملكة وتطوير البيئة التشريعية

المملكة وتطوير البيئة التشريعية

غسان محمد عسيلان
بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

علي آل شرمة
مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

عبدالمحسن الحارثي
الإنذار المبكر عبر الجوال

الإنذار المبكر عبر الجوال

عبدالرحمن المرشد
محلل بين الشوطين!!

محلل بين الشوطين!!

محمد الصيعري
هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة