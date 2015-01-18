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وزير الخارجية: هجمات الحوثي الإرهابية تؤكد أنها أصبحت مصدرًا لتهديد الأمن الإقليمي والدولي

أكد أن المملكة والتحالف مستمرون في دعمهم للجهود الأممية لإحلال السلام في اليمن

شدد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن الاعتداءات التي قامت بها ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة هذا اليوم تشكل تهديدًا للأمن والاستقرار في المنطقة، وتؤكد أن هذه الميليشيا أصبحت مصدرًا رئيسًا لتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وقال "ابن فرحان" عبر حسابه الرسمي على تويتر إن المملكة والتحالف مستمرون في دعمهم للجهود الأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن، ومبادرة المملكة لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية لا تزال مطروحة.. وفي الوقت ذاته نحن في كامل استعدادنا وجاهزيتنا للتعامل مع مزيد من التعنت الحوثي، والدفاع عن أمن المملكة ومنطقتنا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية: هجمات الحوثي الإرهابية تؤكد أنها أصبحت مصدرًا لتهديد الأمن الإقليمي والدولي
سبق

شدد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن الاعتداءات التي قامت بها ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة هذا اليوم تشكل تهديدًا للأمن والاستقرار في المنطقة، وتؤكد أن هذه الميليشيا أصبحت مصدرًا رئيسًا لتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وقال "ابن فرحان" عبر حسابه الرسمي على تويتر إن المملكة والتحالف مستمرون في دعمهم للجهود الأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن، ومبادرة المملكة لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية لا تزال مطروحة.. وفي الوقت ذاته نحن في كامل استعدادنا وجاهزيتنا للتعامل مع مزيد من التعنت الحوثي، والدفاع عن أمن المملكة ومنطقتنا.

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
01:57 AM

وزير الخارجية: هجمات الحوثي الإرهابية تؤكد أنها أصبحت مصدرًا لتهديد الأمن الإقليمي والدولي

أكد أن المملكة والتحالف مستمرون في دعمهم للجهود الأممية لإحلال السلام في اليمن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شدد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن الاعتداءات التي قامت بها ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة هذا اليوم تشكل تهديدًا للأمن والاستقرار في المنطقة، وتؤكد أن هذه الميليشيا أصبحت مصدرًا رئيسًا لتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وقال "ابن فرحان" عبر حسابه الرسمي على تويتر إن المملكة والتحالف مستمرون في دعمهم للجهود الأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن، ومبادرة المملكة لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية لا تزال مطروحة.. وفي الوقت ذاته نحن في كامل استعدادنا وجاهزيتنا للتعامل مع مزيد من التعنت الحوثي، والدفاع عن أمن المملكة ومنطقتنا.

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