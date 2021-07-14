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"الجاسر": النقل عبر الخطوط الحديدية خيار إستراتيجي موثوق للتنقل بين المدن

بعد الإعلان عن إعادة تشغيل قطار الحرمين لمحطة جدة المركزية

أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية السعودية "سار"، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، عودة محطة جدة المركزية التابعة لشبكة قطار الحرمين السريع لاستقبال المسافرين مجدداً اعتباراً من اليوم، حيث إنطلقت رحلات قطار الحرمين السريع من وإلى المحطة، بعد انتهاء أعمال الإصلاحات اللازمة لعودة الخدمة.

وأوضح المهندس الجاسر أن افتتاح محطة جدة المركزية يسهم في تحقيق أهداف إستراتيجية النقل والخدمات اللوجستية، حيث يحقق النقل عبر الخطوط الحديدية أحد أهم الأهداف الرئيسة للاستراتيجية وعلى رأسها التوسع في عمليات نقل الركاب لتوفير خيارات وحلول جديدة ومتطورة وذات موثوقية وكفاءة وبما يعزز من معدلات السلامة المرورية بشكل عام، كما سيؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون من وسائل النقل الأخرى عبر توفير خيارات جديدة ذات جودة للتنقل، والسفر براحة بين المدن.

وأكد "الجاسر" أن قطاع الخطوط الحديدية بعد اكتمال عمليات تنظيمه ليكون تحت مظلة الخطوط الحديدية السعودية "سار" سيسـهم فـي رفـع الكفـاءة والمرونـة ويعـزز مـن الاستثمار الأمثل للمـوارد بما ينعكس إيجابياً على الخدمات المقدمـة; وكان وزير النقل والخدمات اللوجستية قد أعلن في وقت سابق أن الموعد المحدد لإعادة تشغيل المحطة سيكون بداية شهر ذي الحجة مبيناً أن جميع عمليات الإصلاح وتكلفتها ستكون مسؤولية المقاول المعني بتنفيذ المشروع.

ويعتبر قطار الحرمين عالي السرعة الذي يربط مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، أول استخدام لتقنية القطار عالي السرعة في الشرق الأوسط وضمن أسرع عشر قطارات للركاب في العالم بسرعة تصل إلى 300 كم/الساعة، فيما يسهم تشغيل محطة جدة المركزية ضمن شبكة "قطار الحرمين السريع» برفع القدرة التشغيلية للقطار مايلبي احتياجات العملاء عبر محطتي مطار الملك عبدالعزيز الدولي ومحطة جدة المركزية، ويتيح إعادة تشغيل محطة جدة المركزية زيادة عدد الرحلات المسيرة حتى 54 رحلة باليوم.

وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر وزارة النقل والخدمات اللوجستية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجاسر": النقل عبر الخطوط الحديدية خيار إستراتيجي موثوق للتنقل بين المدن
سبق

أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية السعودية "سار"، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، عودة محطة جدة المركزية التابعة لشبكة قطار الحرمين السريع لاستقبال المسافرين مجدداً اعتباراً من اليوم، حيث إنطلقت رحلات قطار الحرمين السريع من وإلى المحطة، بعد انتهاء أعمال الإصلاحات اللازمة لعودة الخدمة.

وأوضح المهندس الجاسر أن افتتاح محطة جدة المركزية يسهم في تحقيق أهداف إستراتيجية النقل والخدمات اللوجستية، حيث يحقق النقل عبر الخطوط الحديدية أحد أهم الأهداف الرئيسة للاستراتيجية وعلى رأسها التوسع في عمليات نقل الركاب لتوفير خيارات وحلول جديدة ومتطورة وذات موثوقية وكفاءة وبما يعزز من معدلات السلامة المرورية بشكل عام، كما سيؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون من وسائل النقل الأخرى عبر توفير خيارات جديدة ذات جودة للتنقل، والسفر براحة بين المدن.

وأكد "الجاسر" أن قطاع الخطوط الحديدية بعد اكتمال عمليات تنظيمه ليكون تحت مظلة الخطوط الحديدية السعودية "سار" سيسـهم فـي رفـع الكفـاءة والمرونـة ويعـزز مـن الاستثمار الأمثل للمـوارد بما ينعكس إيجابياً على الخدمات المقدمـة; وكان وزير النقل والخدمات اللوجستية قد أعلن في وقت سابق أن الموعد المحدد لإعادة تشغيل المحطة سيكون بداية شهر ذي الحجة مبيناً أن جميع عمليات الإصلاح وتكلفتها ستكون مسؤولية المقاول المعني بتنفيذ المشروع.

ويعتبر قطار الحرمين عالي السرعة الذي يربط مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، أول استخدام لتقنية القطار عالي السرعة في الشرق الأوسط وضمن أسرع عشر قطارات للركاب في العالم بسرعة تصل إلى 300 كم/الساعة، فيما يسهم تشغيل محطة جدة المركزية ضمن شبكة "قطار الحرمين السريع» برفع القدرة التشغيلية للقطار مايلبي احتياجات العملاء عبر محطتي مطار الملك عبدالعزيز الدولي ومحطة جدة المركزية، ويتيح إعادة تشغيل محطة جدة المركزية زيادة عدد الرحلات المسيرة حتى 54 رحلة باليوم.

14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
12:04 AM

"الجاسر": النقل عبر الخطوط الحديدية خيار إستراتيجي موثوق للتنقل بين المدن

بعد الإعلان عن إعادة تشغيل قطار الحرمين لمحطة جدة المركزية

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عبدالله الراجحي - جدة
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أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية السعودية "سار"، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، عودة محطة جدة المركزية التابعة لشبكة قطار الحرمين السريع لاستقبال المسافرين مجدداً اعتباراً من اليوم، حيث إنطلقت رحلات قطار الحرمين السريع من وإلى المحطة، بعد انتهاء أعمال الإصلاحات اللازمة لعودة الخدمة.

وأوضح المهندس الجاسر أن افتتاح محطة جدة المركزية يسهم في تحقيق أهداف إستراتيجية النقل والخدمات اللوجستية، حيث يحقق النقل عبر الخطوط الحديدية أحد أهم الأهداف الرئيسة للاستراتيجية وعلى رأسها التوسع في عمليات نقل الركاب لتوفير خيارات وحلول جديدة ومتطورة وذات موثوقية وكفاءة وبما يعزز من معدلات السلامة المرورية بشكل عام، كما سيؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون من وسائل النقل الأخرى عبر توفير خيارات جديدة ذات جودة للتنقل، والسفر براحة بين المدن.

وأكد "الجاسر" أن قطاع الخطوط الحديدية بعد اكتمال عمليات تنظيمه ليكون تحت مظلة الخطوط الحديدية السعودية "سار" سيسـهم فـي رفـع الكفـاءة والمرونـة ويعـزز مـن الاستثمار الأمثل للمـوارد بما ينعكس إيجابياً على الخدمات المقدمـة; وكان وزير النقل والخدمات اللوجستية قد أعلن في وقت سابق أن الموعد المحدد لإعادة تشغيل المحطة سيكون بداية شهر ذي الحجة مبيناً أن جميع عمليات الإصلاح وتكلفتها ستكون مسؤولية المقاول المعني بتنفيذ المشروع.

ويعتبر قطار الحرمين عالي السرعة الذي يربط مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، أول استخدام لتقنية القطار عالي السرعة في الشرق الأوسط وضمن أسرع عشر قطارات للركاب في العالم بسرعة تصل إلى 300 كم/الساعة، فيما يسهم تشغيل محطة جدة المركزية ضمن شبكة "قطار الحرمين السريع» برفع القدرة التشغيلية للقطار مايلبي احتياجات العملاء عبر محطتي مطار الملك عبدالعزيز الدولي ومحطة جدة المركزية، ويتيح إعادة تشغيل محطة جدة المركزية زيادة عدد الرحلات المسيرة حتى 54 رحلة باليوم.

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