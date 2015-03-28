باكستان تسجّل 4767 إصابة جديدة و57 حالة وفاة بكورونا
خلال الـ 24 ساعة الماضية
سجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 57 حالة وفاة جديدة، و4767 إصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغ 654591 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 14215 حالة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 595929 حالة.
باكستان تسجّل 4767 إصابة جديدة و57 حالة وفاة بكورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-03-28
سجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 57 حالة وفاة جديدة، و4767 إصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغ 654591 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 14215 حالة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 595929 حالة.
28 مارس 2021 - 15 شعبان 1442
05:59 PM
باكستان تسجّل 4767 إصابة جديدة و57 حالة وفاة بكورونا
سجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 57 حالة وفاة جديدة، و4767 إصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغ 654591 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 14215 حالة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 595929 حالة.