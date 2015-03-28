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باكستان تسجّل 4767 إصابة جديدة و57 حالة وفاة بكورونا

خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 57 حالة وفاة جديدة، و4767 إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغ 654591 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 14215 حالة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 595929 حالة.

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باكستان تسجّل 4767 إصابة جديدة و57 حالة وفاة بكورونا
سبق

سجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 57 حالة وفاة جديدة، و4767 إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغ 654591 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 14215 حالة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 595929 حالة.

28 مارس 2021 - 15 شعبان 1442
05:59 PM

باكستان تسجّل 4767 إصابة جديدة و57 حالة وفاة بكورونا

خلال الـ 24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 57 حالة وفاة جديدة، و4767 إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغ 654591 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 14215 حالة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 595929 حالة.

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