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قتلى وجرحى في إطلاق نار بجامعة روسية.. وفيديو للطلاب يفرون من النوافذ

أربعة أشخاص أصيبوا وهناك عدد من الطلبة والأساتذة محاصرون في الصفوف

ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية، أن مجهولًا فتح النار في جامعة بمدينة بيرم الروسية؛ مما أسفر عن سقوط 5 قتلى و6 إصابات.

ونقلت الوكالة إنترفاكس عن مصدر قوله إنه تم "تحييد" المسلح في الحادثة؛ بحسب "رويترز".

وأظهر مقطع فيديو قصير، لم يتم التأكد من صحته، رجلًا يحمل بندقية، وقالت وسائل إعلام روسية إنه منفذ الهجوم.

وأشارت وكالة "تاس" إلى أن المكتب الصحفي للجامعة قال إن أربعة أشخاص أصيبوا، وإن عددًا من الطلبة والأساتذة محاصرون في الصفوف.

وأظهر مقطع فيديو بعض الطلاب وهم يفرون من نوافذ الجامعة هربًا.

وفي مايو الماضي قُتل 9 أشخاص على الأقل بينهم سبعة أطفال، وأصيب كثيرون بإصابات خطيرة بعدما أطلق مراهق النار داخل مدرسة في مدينة قازان الروسية؛ مما دفع الكرملين للدعوة إلى تشديد القيود على حيازة الأسلحة.

وحينها اعتبر هذا أسوأ حادث إطلاق نار بمقر تعليمي في روسيا منذ عام 2018 عندما قتل طالب في جامعة بمنطقة القرم -التي ضمتها روسيا- 20 شخصًا قبل أن ينتحر.

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قتلى وجرحى في إطلاق نار بجامعة روسية.. وفيديو للطلاب يفرون من النوافذ
سبق

ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية، أن مجهولًا فتح النار في جامعة بمدينة بيرم الروسية؛ مما أسفر عن سقوط 5 قتلى و6 إصابات.

ونقلت الوكالة إنترفاكس عن مصدر قوله إنه تم "تحييد" المسلح في الحادثة؛ بحسب "رويترز".

وأظهر مقطع فيديو قصير، لم يتم التأكد من صحته، رجلًا يحمل بندقية، وقالت وسائل إعلام روسية إنه منفذ الهجوم.

وأشارت وكالة "تاس" إلى أن المكتب الصحفي للجامعة قال إن أربعة أشخاص أصيبوا، وإن عددًا من الطلبة والأساتذة محاصرون في الصفوف.

وأظهر مقطع فيديو بعض الطلاب وهم يفرون من نوافذ الجامعة هربًا.

وفي مايو الماضي قُتل 9 أشخاص على الأقل بينهم سبعة أطفال، وأصيب كثيرون بإصابات خطيرة بعدما أطلق مراهق النار داخل مدرسة في مدينة قازان الروسية؛ مما دفع الكرملين للدعوة إلى تشديد القيود على حيازة الأسلحة.

وحينها اعتبر هذا أسوأ حادث إطلاق نار بمقر تعليمي في روسيا منذ عام 2018 عندما قتل طالب في جامعة بمنطقة القرم -التي ضمتها روسيا- 20 شخصًا قبل أن ينتحر.

20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443
11:01 AM

قتلى وجرحى في إطلاق نار بجامعة روسية.. وفيديو للطلاب يفرون من النوافذ

أربعة أشخاص أصيبوا وهناك عدد من الطلبة والأساتذة محاصرون في الصفوف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية، أن مجهولًا فتح النار في جامعة بمدينة بيرم الروسية؛ مما أسفر عن سقوط 5 قتلى و6 إصابات.

ونقلت الوكالة إنترفاكس عن مصدر قوله إنه تم "تحييد" المسلح في الحادثة؛ بحسب "رويترز".

وأظهر مقطع فيديو قصير، لم يتم التأكد من صحته، رجلًا يحمل بندقية، وقالت وسائل إعلام روسية إنه منفذ الهجوم.

وأشارت وكالة "تاس" إلى أن المكتب الصحفي للجامعة قال إن أربعة أشخاص أصيبوا، وإن عددًا من الطلبة والأساتذة محاصرون في الصفوف.

وأظهر مقطع فيديو بعض الطلاب وهم يفرون من نوافذ الجامعة هربًا.

وفي مايو الماضي قُتل 9 أشخاص على الأقل بينهم سبعة أطفال، وأصيب كثيرون بإصابات خطيرة بعدما أطلق مراهق النار داخل مدرسة في مدينة قازان الروسية؛ مما دفع الكرملين للدعوة إلى تشديد القيود على حيازة الأسلحة.

وحينها اعتبر هذا أسوأ حادث إطلاق نار بمقر تعليمي في روسيا منذ عام 2018 عندما قتل طالب في جامعة بمنطقة القرم -التي ضمتها روسيا- 20 شخصًا قبل أن ينتحر.

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